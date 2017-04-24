В Европейский суд по правам человека направили первую жалобу на задержания во время митингов против коррупции 26 марта. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Заявление подали представители международной правозащитной группы «Агора». Они выступают от имени координатора общественного движения «Открытый Сочи» Виталия Нибиеридзе, которого обвинили в организации незаконного митинга. Он подавал заявку на проведение акции, но власти ее не согласовали. Тогда он написал в социальной сети сообщение о том, что созывает людей на собрание без лозунгов и звукоусиливающей аппаратуры.

Нибиеридзе арестовали на восемь суток. Его адвокат Михаил Беньяш считает, что власти нарушили статьи 10 и 11 Европейской конвенции о защите прав человека, касающиеся свободы слова и собраний. По мнению защиты, также была нарушена статья 6 конвенции о праве на справедливый суд, так как материалы дела были переданы ему и ответчику за 15 минут до рассмотрения, а на суде у адвоката не было возможности выступить с речью.

В ближайшее время в ЕСПЧ также направят жалобу по делу Михаила Пчелина, которого за организацию незаконного митинга в Сочи оштрафовали на 20 тысяч рублей.

По словам главы «Агоры» Павла Чикова, в ближайшие две недели поток жалоб по задержаниям 26 марта будет расти — одна лишь «Агора» представляет интересы 130 человек из 13 городов. По его оценкам, после антикоррупционных акций возбудили до 2 тысяч административных дел.