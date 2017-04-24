Президент России Владимир Путин призвал парламентариев избавиться от «суеты и штурмовщины» при подготовке законопроектов. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Пока не удалось достичь системного подхода к созданию и корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую, всестороннюю проработку, недостаточно учитываются научные и экспертные оценки. Не изжита, к сожалению, спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета Владимир Путин, президент России

При этом глава страны признал, что такой подход к принятию законов выработался в том числе и из-за действий представителей исполнительной власти.

«Всем хочется принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Но она не посыплется. Решения должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества», — добавил Путин.