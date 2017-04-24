Юрист компании Asya Malbershtein Владимир Андреев в интервью «Росбалту» прокомментировал заявление основательницы бренда Анастасии Швачко, которая обвинила бизнес-партнера Марию Слинькову в незаконном захвате бизнеса.

Швачко рассказала, что ее вывели из состава учредителей компании, а затем закрыли доступ к корпоративной почте и страницам бренда в социальных сетях. Производственные помещения, расположенные на набережной Обводного канала в Петербурге, закрылись. Оборудование и материалы вывезли в неизвестном направлении.

Андреев отверг обвинения в рейдерском захвате компании и подтвердил информацию о переезде производственных помещений. «У нас новое помещение. Но это лишь из-за действий госпожи Швачко», — заметил он. Новый адрес компании представитель Asya Malbershtein не назвал.

Владимир Андреев также добавил, что Швачко не внесла 5 тысяч рублей в уставной капитал юридического лица, что стало причиной лишения ее доли в компании.