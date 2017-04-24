Разработчик Александр Литреев опубликовал приложение «Красная кнопка», предназначенное для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими. Об этом создатель сервиса рассказал в Telegraph.

Приложение доступно для устройств на iOS и Android. Версия для Windows появится летом. Сервис передает правозащитникам геопозицию, которые определяют, в каком отделении ОВД находится пользователь.

«Проще говоря, „Красная кнопка“ — это та кнопка, на которую вы захотите нажать в первую очередь после незаконного попадания в автозак. Наши коллеги-правозащитники сразу обо всем узнают и постараются вам помочь», — рассказал Литреев.

Также разработчики создали для «Красной кнопки» страницу в Twitter, где будут публиковаться сообщения о массовых задержаниях. Сервис начнет работу 29 апреля на акции «Надоел», которую запланировала «Открытая Россия», являющаяся партнером приложения. Полностью рабочее и протестированное приложение будет готово к акции, которую Алексей Навальный собирается провести 12 июня.