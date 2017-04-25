Деятельность семи иностранных неправительственных организаций считается нежелательной на территории России. По мнению властей, они угрожают безопасности страны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам генпрокурора России Юрия Чайки, штаб-квартиры как минимум трех таких организаций находятся в США. Речь идет о Национальном демократическом институте международных отношений, Международном республиканском институте и Фонде инвестирования в развитие СМИ.

Чайка считает, что цель работы таких организаций в России — «инициирование смены власти неконституционным путем», что может расцениваться как угроза основам конституционного строя и безопасности государства.

Говоря о деятельности экстремистских организаций, Чайка сообщил, что сейчас в реестр Минюста входят 57 экстремистских и 26 террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России. В частности, решением суда террористической признана международная организация «Аум Синрике», а экстремистскими — религиозная организация «Свидетели Иеговы» и общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа».

Чайка добавил, что в 2016 году прокуроры направили в суды заявления о запрете деятельности еще десяти организаций. Их обвиняют в совершении преступлений экстремистской направленности и террористического характера.