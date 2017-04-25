В России признали нежелательными семь иностранных организаций
Деятельность семи иностранных неправительственных организаций считается нежелательной на территории России. По мнению властей, они угрожают безопасности страны. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
По словам генпрокурора России Юрия Чайки, штаб-квартиры как минимум трех таких организаций находятся в США. Речь идет о Национальном демократическом институте международных отношений, Международном республиканском институте и Фонде инвестирования в развитие СМИ.
Чайка считает, что цель работы таких организаций в России — «инициирование смены власти неконституционным путем», что может расцениваться как угроза основам конституционного строя и безопасности государства.
Говоря о деятельности экстремистских организаций, Чайка сообщил, что сейчас в реестр Минюста входят 57 экстремистских и 26 террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории России. В частности, решением суда террористической признана международная организация «Аум Синрике», а экстремистскими — религиозная организация «Свидетели Иеговы» и общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа».
Чайка добавил, что в 2016 году прокуроры направили в суды заявления о запрете деятельности еще десяти организаций. Их обвиняют в совершении преступлений экстремистской направленности и террористического характера.
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