Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости преследования художников. Его слова приводит ТАСС.

Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел Дмитрий Медведев, премьер-министр России

Премьер-министр подчеркнул, что чиновники не должны указывать художникам, как им творить. По его словам, «узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим», а задача государства — обеспечить свободу и разнообразие в культуре и искусстве, согласно закону и финансовым мерам.

Ранее в министерстве культуры заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Свое решение в ведомстве пояснили тем, что эксперты не видели саму картину.

О результатах экспертизы Поклонская рассказала 17 апреля. По ее словам, комиссия пришла к выводу, что представленный в картине образ Николая II «не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что проводить экспертизу фильма, который еще не вышел в прокат, «по меньшей мере странно».