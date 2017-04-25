Благотворительные фонды, которые были упомянуты в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева, впервые опубликовали свою отчетность. Об этом Навальный рассказал в своем блоге.

Отчетности фондов «Градислава», «Соцгоспроект», «Дар» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта размещены на сайте министерства юстиции. Четыре фонда рассказали о расходах за 2016 год, их общая сумма составила 3,7 миллиарда рублей.

Фонд «Дар», расходы которого составили 1,5 миллиарда рублей, таким образом стал вторым по объему благотворительным фондом в России после «Подари жизнь». Если считать все четыре организации одним фондом, то он станет самым крупным благотворительным фондом в стране, отмечает Навальный.

Деталей по расходам в документах нет. В материалах указано, что деньги пошли на текущую деятельность.