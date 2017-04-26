Агентство ипотечного жилищного кредитования, Сбербанк, «ВТБ 24» и другие игроки банковского рынка выступили за принудительное переоформление ипотеки в случае сноса хрущевок, в которых находились заложенные под кредит квартиры. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Банкиры предлагают внести соответствующие поправки в законопроект о сносе хрущевок в Москве к его второму чтению, которое намечено на май 2017 года. По мнению банкиров, нынешняя версия документа ущемляет права кредиторов, так как закон не предполагает автоматического перехода всех залогов и обременений с разрушенной квартиры на новую. В результате во время сноса пятиэтажек банки просто потеряют предмет залога.

Также банковское сообщество озаботило желание депутатов предоставлять переселенцам равнозначные, а не равноценные квартиры. В первом случае речь идет о площади помещений, а во втором — об их стоимости, что для банков играет более важную роль. Они настаивают на использовании именно второго понятия.

Пока ипотечный вопрос в законопроекте не проработан. При этом сами авторы документа считали, что необходимости в этом нет. «Пятиэтажки в ипотеку не берут. Это же дома 1950-х годов постройки. Тогда такого понятия даже не было. Если такие квартиры дают в ипотеку, то это мелочь, о которой нельзя серьезные разговоры вести», — заявлял глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

В ответ на это банки напомнили, что ипотеку выдают на покупку не только нового жилья, но и вторичного. При этом каких-то особых требований к году постройки и количеству этажей не предъявляется.