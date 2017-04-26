Президент России Владимир Путин призвал не нарушать права москвичей при расселении хрущевок по программе реновации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан. Прежде всего, право на собственность Владимир Путин, президент России

Также глава страны подчеркнул, что не подпишет закон о сносе хрущевок, если он будет противоречить уже действующим нормативным правовым актам. Чтобы избежать такого развития событий, президент попросил депутатов работать над документом «в диалоге с общественностью».

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажных домов. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Ранее такие здания подлежали капитальному ремонту, а не расселению.