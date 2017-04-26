Путин призвал соблюдать права жильцов при сносе хрущевок
Президент России Владимир Путин призвал не нарушать права москвичей при расселении хрущевок по программе реновации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан. Прежде всего, право на собственность
Владимир Путин, президент России
Также глава страны подчеркнул, что не подпишет закон о сносе хрущевок, если он будет противоречить уже действующим нормативным правовым актам. Чтобы избежать такого развития событий, президент попросил депутатов работать над документом «в диалоге с общественностью».
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажных домов. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Ранее такие здания подлежали капитальному ремонту, а не расселению.
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