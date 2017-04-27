Президент России Владимир Путин не может отстранить Дмитрия Медведева от должности премьер-министра из-за разразившегося вокруг него коррупционного скандала, так как это стало бы «подарком Навальному». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего консультанта Кремля Глеба Павловского.

По словам эксперта, Путин не станет увольнять главу правительства, так как тем самым он бы фактически одобрил действия своего оппонента на предстоящих выборах. При этом опрошенные агентством политологи подтверждают, что избавление от непопулярного премьера могло бы стать наиболее легким выходом из сложившейся ситуации, так как рейтинг самого Путина по-прежнему высок.

Одновременно с этим эксперты подчеркнули, что Медведев серьезно обеспокоен своим политическим будущим вопреки официальным заявлениям о том, что он не обращает внимания на исследования о его рейтинге среди населения. Близкие к Кремлю источники считают, что по мере приближения к выборам позиции главы правительства будут все более неустойчивыми.

По данным «Левада-центра», отставку Медведева в той или иной степени поддерживают уже 45 % россиян. Полностью доверяют премьеру лишь 3 % опрошенных против 14 %, зафиксированных в 2016 году. В Кремле столь существенное снижение рейтинга политика объясняют сложностями, с которыми в своей работе сталкивается правительство. Представители самого Медведева называют результаты исследования заказными. Социологи считают это «неумной реакцией».