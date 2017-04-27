Префектура Северо-западного административного округа Москвы отказалась согласовывать митинг против строительства в районе парка «Сосняк на Живописной». Об этом The Village сообщил Ярослав Никитенко, участник движения в защиту парка.

В ответе с подписью заместителя префекта СЗАО Ирины Пахомовой говорится, что площадка, обозначенная в уведомлении как место проведения мероприятия, находится в собственности Курчатовского института. Ответа от института заявители до сих пор не получили.

«Отметим, что заявка на митинг 30 октября 2016 года в защиту Живописной была согласована, и митинг состоялся на том же месте, против которого сейчас возражает префектура. Рассмотрение уведомлений о публичных мероприятиях является обязанностью органов исполнительной власти или местного самоуправления, но никак не третьих лиц. Поэтому мы считаем ответ префектуры СЗАО незаконным. Кроме того, в нарушение закона о митингах, в ответе префектуры не были предложены альтернативные время и место митинга», — заявил Никитенко.