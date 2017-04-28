В законе о реновации пропишут право москвичей отказаться от участия в программе сноса хрущевок по решению общего собрания собственников жилья. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также в законе закрепят положение о переселении жильцов из домов под снос в квартиры в тех же районах. Исключение сделают только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа.

Кроме того, в документ добавят пункт о выводе пятиэтажки из эксплуатации только после того, как все жильцы подпишут документы о приеме новых квартир и передаче старых.

До этого собрание жильцов в качестве одного из способов проголосовать «за» или «против» сноса хрущевок в законопроекте не фигурировало. Предполагалось, что собственники будут голосовать через приложение «Активный гражданин» или в центрах госуслуг «Мои документы». Собрания жильцов упоминались лишь на закрытом совещании в мэрии о погашении протеста против программы реновации. Тогда вице-мэр Анастасия Ракова, курирующая в Москве внутреннюю политику, призвала глав управ не проводить собрания собственников жилья, так как это «революционная форма».