Пресненский суд Москвы признал законным отказ мэрии согласовать первоначально заявленный «Открытой Россией» маршрут акции 29 апреля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

После того, как столичные власти отказались согласовать шествие на 10 тысяч человек от Славянской площади до приемной президента, координатор движения Мария Баронова обратилась в районный суд с иском. По ее мнению, акция в принципе не нуждается в согласовании в качестве публичного мероприятия, так как попадает под действие закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В 14:00 в субботу, 29 апреля, в десятках городов России пройдут акции «Открытой России» под лозунгом «Надоел». Их участники обратятся к президенту страны Владимиру Путину с просьбой не переизбираться на новый срок.

В Москве акцию планируется провести около приемной президента — по маршруту Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, 23/16. В мэрии выступают против и предлагают провести демонстрацию от дома 9 по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой. При этом полиция уже предостерегла москвичей от участия в акции, так как она считается несогласованной.