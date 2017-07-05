Президент подписал закон о реновации 1 июля — раньше, чем планировалось. Из-за этого обещание мэрии Москвы продлить прием заявок на вступление в программу сноса пятиэтажек до 14 июля оказалось под угрозой. 14-я и 15-я статьи федерального документа не позволяют учитывать результаты общих собраний собственников (ОСС), которые жильцы многих домов запланировали на первую половину месяца.

Житель пятиэтажки на Кронштадтском бульваре рассказал в фейсбуке, что префектура САО пообещала сторонникам сноса их дома принимать протоколы собрания собственников вплоть до 20 июля. Он сообщил The Village, что сразу после этого стал просить помощи у знакомых юристов и звонить в «Общественный штаб по контролю реализации программы».

Олег Стержаков жилец пятиэтажки на Кронштадтском бульваре Я позвонил вчера, мне ответил женский голос. Я задал вопрос: я верно понимаю, что после публикации закона голосования за вход уже не имеют силы? Девушка ушла консультироваться, затем ответила, мол, да, я прав, учитывая еще и постановление правительства Москвы от 14 июня 2017 года № 363-ПП. Затем я сообщил номер дома и сказал, что, несмотря на это, у нас инициируют собрание при поддержке префектуры. Спросил, что делать, так как я опасаюсь фальсификаций. Девушка ответила, что нужно писать заявления об этом в управу, префектуру, Мосжилинспекцию. Вот и весь разговор.

Корреспондент The Village позвонил на горячую линию по вопросам реновации, представившись жильцом дома, в котором намечалось ОСС. Оператор заявил, что в штабе «ждут указаний из правительства Москвы, которые должны прийти 5–6 июля». На вопрос о том, как правительство может прислать указания, противоречащие ФЗ, оператор ответил, что «не юрист и проконсультировать не может», а также посоветовал «писать жалобу в жилинспекцию и прокуратуру» по поводу незаконных собраний.

Практикующие юристы рассказали The Village, какие последствия может иметь ошибка законотворцев и стоит ли волноваться жителям хрущевок.

Евгений Корчаго председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Обычно таким важным законам дают определенный срок для вступления в силу, чтобы успеть к нему подготовиться — время дается как чиновникам, так и гражданам. Скорее всего, никто не ожидал, что закон примут так скоро. Когда вышло постановление мэрии, вообще вряд ли кто-то предполагал такое быстрое продвижение федерального закона — все, наоборот, говорили о том, что из-за спорных моментов его еще долго будут корректировать. Но не думаю, что гражданам стоит сильно беспокоиться. Скорее всего, в закон будут внесены соответствующие поправки, которые позволят включить в программу те дома, которые еще не успели провести ОСС. Это не так сложно сделать: поправки формальные и никаких проблем с их принятием не возникнет.

ОЛЕГ СУХОВ президент «Гильдии юристов рынка недвижимости» Это обычная ошибка чиновников, которая может стать причиной судебных тяжб граждан. Им придется сначала обратиться в правительство Москвы с требованием о включении домов в программу, затем, после получения отказа, — в суды общей юрисдикции. Основание иска такое: когда собрание назначалось, дата вступления в силу закона еще не была известна, поэтому вины жильцов в нарушении сроков нет. Если суды не примут сторону граждан, вопрос станет предметом рассмотрения уже Конституционного суда. Вряд ли до такого дойдет, однако, если это случится, шансы, что нормы о вступлении в силу закона о реновации признают неконституционными, достаточно велики.

Обложка: Андрей Стекачев