На этой неделе по всей России проходят обыски в предвыборных штабах политика Алексея Навального. Полиция провела побывала в штабах в Москве, Вологде, Орле и Новосибирске. Вместе с тем руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков рассказал, что региональные власти перестали согласовывать установку кубов и проведение пикетов под предлогом нарушения сроков предвыборной агитации.

The Village собрал главные историю главных инцидентов, произошедших во время предвыборной кампании Навального, а также комментарии юристов по поводу обысков. Рассказываем, как оппозиционера пытаются не допустить до участия в выборах.

Волна первая: Нападения на предвыборные штабы

О своем участии в президентской гонке Алексей Навальный объявил 13 декабря 2016 года, а первый предвыборный штаб открыл в начале февраля 2017 года в Санкт-Петербурге. Однако с первыми проблемами команда оппозиционера столкнулась на открытии штаба в Екатеринбурге. На мероприятие пришли участники «Народно-освободительного движения» в папахах и с флагами. Они прорвались в здание и устроили потасовку.

В других случаях противники Навального действовали более скрытно. Например, дверь в помещение нижегородского штаба в день открытия залили монтажной пеной. Ее же использовали, чтобы заблокировать двери квартир координаторов штаба в Томске. Также руководитель штаба в Нижнем Новгороде рассказывала о поступивших собственнику здания угрозах уничтожить помещения в случае сотрудничества с Навальным.

Залитая монтажной пеной дверь координатора томского штаба Навального

У команды оппозиционера возникли проблемы и с арендой помещений. Так, в начале мая владельцы офисного здания потребовали от сотруников федерального штаба освободить помещения. Аналогичные требования поступали от арендодателей во Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.

Из-за сложностей с арендой штаб Навального в Москве открылся только 29 мая, хотя поиски помещения начались еще в феврале: за это время сторонники политика получили 24 отказа. А уже 3 июня собственник помещения, где расположился московский штаб, сменил замки.

Также здания штабов неоднократно поджигали. Первый раз это произошло в конце марта в Петербурге, где подожгли входную дверь после жалоб депутата Госдумы Виталия Милонова. Кроме того, помещение штаба пытались поджечь в Барнауле, а в Кирове же подожгли машину координатора штаба. В Ставрополе окна здания штаба закрасили белой аэрозольной краской, после чего сообщили об обнаружении внутри незажженного «коктейля Молотова». Силовики сочли, что сторонники Навального сами кинули горючую смесь в комнату, изъяли штабные ноутбуки и обыскали квартиру собственника помещения.

С отдельными сложностями столкнулся штаб в Краснодаре, куда неоднократно вламывались то одетые в казачью форму люди, завязывавшие драки, то пожилые жители, срывавшие плакаты и похищавшие агитационные материалы.

Сегодняшние нападавшие сами сняли видеоотчёт о нападении на штаб. Вот нарезка с их видео: pic.twitter.com/GS95ovUozQ — Штаб АН в Краснодаре (@teamnavalny_krd) 4 июля 2017 г.

Вторая волна: Нападения на команду Навального

Нападениям подвергались как имущество сторонников Навального, так и сами активисты. К примеру, в Томске и Ростове координаторам закрашивали краской автомобили и прокалывали шины. Иногда противники оппозиционера переходили и к более решительным действиям. Так, 30 мая в Иркутске семь человек избили битами сына предпринимателя, сдававшего в аренду помещение команде Навального. А 26 июня на координатора штаба в Барнауле напали с ножом, порезав активисту руку.

Неоднократно нападали и на самого Навального. В Уфе, куда политик приехал на открытие штаба, его закидали яйцами, а в Волгограде при попытке прорваться в штаб его попытались схватить его за ноги. Кроме того, весной политика дважды обливали зеленкой. После второго нападения у московского офиса Фонда борьбы с коррупцией Навальный получил химический ожог глаза и частично потерял зрение.

Третья волна: Обыски и изъятия

Масштабные обыски в штабах начались с Новосибирска, где 5 июня полиция заявила, что в здании заложена бомба. Полицейские выломали дверь в офис и задержали троих человек, включая двух волонтеров. Кроме того, из штаба изъяли информационные материалы — по подозрению в незаконной агитации. По словам сотрудников штаба, обыск провели без ордера, понятых и адвокатов.

Позднее в тот же день полицейские пришли в штаб Навального в Орле в поисках «экстремизма в агитационных материалах». В итоге изъяли только что привезенные листовки. Наконец, 5 июля силовики активизировались в Москве, Вологде и Калуге.

По словам Леонида Волкова, в московский штаб полиция проникла около 04:00, после чего сменила замки и установила решетки, и только около 09:00 начались следственные действия — без адвокатов. Кроме того, сотрудники Следственного комитета прибыли на основной склад федерального штаба в столице, где хранилось 205 тысяч газет, еще не распределенных по регионам.

Как пояснили правоохранители, обыски проводятся в рамках дела о нарушении договора аренды собственником здания. По словам полицейских, к штабу Навального у них претензий нет.

Погром и грабёж на складе московского штаба. Вот как там сейчас: pic.twitter.com/asaKlY3dtL — Команда Навального (@teamnavalny) 6 июля 2017 г.

В Вологде обыск в штабе начали на основании рапорта о возможном хранении экстремистских материалов, а в Калуге полиция прибыла на склад логистической компании «Деловые линии», куда утром поступил предназначавшийся штабу тираж газет. Кроме того, в ряде регионов, включая Иваново, Барнаул, Нижний Новгород и Оренбург, «Деловые линии» отказывают в выдаче груза с информационными материалами, объясняя отказ техническим сбоем.

В штабе в Вологде при обыске на предмет поиска "возможно экстремистских материалов" изымают наклейки в виде буквы "Н" pic.twitter.com/Osw9UGmIMO — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 6 июля 2017 г.

Волков связывает возросшую активность вокруг штабов с заявлением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, по словам которой выдвижение Навального в президенты возможно, только если «вдруг произойдет какое-то чудо». При этом обвинения в незаконной агитации Волков отрицает, ссылаясь на тот же ЦИК, согласно позиции которого законодательство о выборах, в том числе об агитации, не действует до назначения выборов.

Что говорят юристы

Алим Бишенов управляющий партнер BMS Law Firm Основанием для обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск производится на основании постановления следователя, в котором должны быть указаны причины его проведения. Изъятые предметы должны представляться понятым и другим лицам, присутствующим при обыске. Они должны упаковываться и опечатываться на месте проведения обыска, что удостоверяется подписями участников обыска. Также составляется протокол, в котором должны быть перечислены все изъятые вещи. Копия протокола в обязательном порядке должна вручаться лицу, в помещении которого проводился обыск. В случае со штабами Навального очевидно грубое нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса, так как поводы для обысков чисто формальные, а само изъятие предметов производится с многочисленными нарушениями.

Олег Сухов председатель третейского суда Москвы и Московской области Скорее всего, уголовное дело о самоуправстве, в связи с которым проводились обыски в московском штабе Навального, является лишь формальным поводом. Конечно, такое дело может существовать, однако обыски по нему никак не могут проводиться в помещениях, занимаемых субарендатором, который не является фигурантом дела. Поводами к возбуждению подобных дел могут стать действия собственника помещения, которые нарушают права арендаторов. Например, это может быть выселение арендаторов, ограничение им допуска в помещения и так далее. Обыск в штабе Навального в данном случае является незаконным, не говоря уже об изъятии каких-либо предметов.