Министерство финансов решило повысить утилизационный сбора на автомобили — на 15 % c 1 января 2018 года. Эта мера может привести к росту цен на иномарки, особенно те, которые собирают не в России. Импорту таких машин в страну, по словам экспертов, грозит сокращение.

The Village разобрался, что такое утилизационный сбор и как его увеличение отразится на автопроизводителях, дилерах и, в первую очередь, покупателях.

Что такое утилизационный сбор

Утилизационный сбор — это разовый платеж, который должен сделать каждый покупатель авто. Эти деньги идут на обеспечение экологической безопасности окружающей среды и охрану жизни и здоровья от вредного воздействия автомобильных выхлопов.

По данным «Ведомостей», сейчас сбор за новую легковую машину с двигателем 1–2 литра составляет 44 200 рублей, с мотором 2–3 литра — 84 400 рублей, а с тяжелых грузовиков — более 400 тысяч рублей.

Когда и зачем в России появился утилизационный сбор

В России утилизационный сбор ввели в 2012 году. Это произошло одновременно со вступлением страны во Всемирную торговую организацию и снижением ввозных пошлин на автомобили.

Тогда базовая ставка для легковых машин составляла 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тысяч рублей. При этом изначально новый сбор распространялся только на импортеров машин. Российские заводы же могли вместо этого взять на себя обязательства по утилизации.

Однако с 2014 года, когда Евросоюз раскритиковал такое разделение по уплате утилизационного сбора, его начали платить все. Правда, отечественные заводы имеют право на субсидии, которые покрывают сбор.

Почему Минфин хочет его повысить

По мнению экспертов, главная цель повышения утилизационного сбора —защитить автопром от снижения пошлин на ввоз машин. Они снизились после вступления России в ВТО.

Например, в сентябре 2017 ввозные пошлины на легковые автомобили сократились с 23 до 20 %. Ожидается, что в 2018 году сокращение дойдет до 17 %, а в 2019 году достигнут максимального значения — 15 %.

Ожидается, что увеличение сбора в 2018 году дополнительно принесет в бюджет более 28 миллиардов рублей.

Чего ждать покупателям, дилерам и производителям

Пресс-служба аналитического агентства «Автостат» Говорить о том, что увеличение утилизационного сбора сразу отразится на ценах на автомобили — неверно. Так как, когда правительство вводило утилизационный сбор, то тогда цены на автомобили резко не повышались. В основном утилизационный сбор повлиял на импортируемые из-за рубежа автомобили потому, что те автопроизводители, которые собирают автомобили внутри России, получают субсидии. Говорить, что увеличение утилизационного сбора затронет конечного потребителя — не совсем правильно. Иномарки, которые ввозят из-за рубежа — это, как правило, машины премиального сегмента. Я думаю, что конечного потребителя этого сегмента рост цены на авто вряд ли отпугнет. Ведь если человек покупает автомобиль за пять миллионов, то скорее всего, он сможет позволить себе машину и за 5,5 миллионов. Однако, утилизационный сбор бьет по импорту. Так, за 2012-2016 годы импорт сократился примерно в пять раз. Поэтому выросла доля продаж тех автомобилей, которые производят в России.

Олег Шамба директор дилерского центра «Авилон» «Мерседес-Бенц» Это мера неприятная, но не критичная. Мы будем готовы работать и в новых условиях. Я не думаю, что увеличение сбора отпугнет наших клиентов. Однако, теоретически доля импорта может снизиться. Сейчас сбор за машину Мерседес-Бенц составляет примерно 100 – 150 тысяч рублей. Возможно, увеличение сбора приведет к повышению цен на наши автомобили на 10 – 20 тысяч рублей.