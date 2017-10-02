1 октября на дизайн-заводе Flacon прошел конгресс независимых муниципальных депутатов. Это первая попытка объединить на одной конференции всех оппозиционных политиков, успешно завершивших сентябрьские районные выборы. The Village собрал тезисы выступающих, которые вошли в проект резолюции конгресса.

Организатором выступила активистка движения против реновации Юлия Галямина, избравшаяся депутатом в Тимирязевском районе, а также мундепы Константин Янкаускас, Максим Мотин и Илья Яшин. В итоге в зале собралось около 100 депутатов — меньше половины от всех зарегистрированных участников. При этом на встречу не пришли Максим Кац и Дмитрий Гудков, руководившие выборной кампанией «Яблока», которая и обеспечила демократам победу во многих округах. Политики заявили, что их «не пригласили». По словам же организаторов, регистрация на мероприятие была открытой, а отдельно не приглашали никого. В то же время руководство КПРФ настоятельно советовало своим муниципальным депутатам не посещать конгресс, заявила Галямина, сославшись на свои источники.

Москва не соблюдает международные нормы для местного самоуправления

Галямина утверждает, что полномочия, установленные для местного самоуправления в Москве, не соответствуют международным нормам. Поэтому нужно добиваться полной независимости муниципальных собраний от управ и мэрии. Тем более это закреплено Европейской хартией местного самоуправления, ратифицированной Россией. Для этого демократы в Москве должны объединиться и создать ассоциацию независимых муниципалитетов — из числа тех районных собраний, где оппозиция набрала большинство.

Нужен новый закон о муниципалитетах

Нынешние полномочия мундепов в Москве — «декоративные и обрезанные», и изменить это можно только новым общим для столицы законом, заявил депутат Красносельского района Илья Яшин. «У меня был показательный диалог с действующим депутатом в нашем районе: я пришел с идеей того, как увеличить бюджет муниципалитета на следующий год, сейчас он составляет всего 13 миллионов рублей. Мы с коллегами хотели предложить сдать в аренду муниципальную собственность. Депутат ответил, мол, вы не беспокойтесь, у нас никакой собственности нет вообще, мы все мэрии давно отдали». По его мнению, у всех муниципалитетов есть право предлагать законопроекты в Московскую городскую думу, поэтому новый, совместно выработанный закон «должен лечь на стол Собянину и получить политический вес». Также он упомянул о том, что нужно требовать пересмотреть «искусственную ставку капитального ремонта» в Москве, завышенную по сравнению с другими городами.

1 600 депутатов распределяют 0,7 % бюджета города — это «чудовищная несправедливость»

Переизбранный депутат Зюзина Константин Янкаускас заявил, что первым требованием к власти должно быть увеличение бюджета, и только потом — расширение полномочий. Он привел в пример лондонский опыт, где две трети городского бюджета распределяют муниципалитеты, и только одна треть приходится на ассамблею — городскую думу. «Мы должны сами решать, на что тратить налоги, а не позволять мэрии трансформировать их в плитку и фестивали варенья», — отметил Янкаускас.

Не менее 30 % от подоходного налога должно оставаться в районе

Янкаускас также напомнил, что бюджет района формируется исключительно за счет процента от НДФЛ, и именно его нужно повысить и зафиксировать. Уже после этого нужно передать муниципалитетам вопросы вывоза мусора, градостроительную политику, культуру, досуг и спорт, считает депутат: «Никакой мэр физически не может контролировать 120 районов, да даже 12 префектур не может, потому что после ухода Лужкова некоторые префекты, как мы помним, попали в тюрьму».

Оппозиция должна потребовать отмены «муниципального фильтра» до мэрских выборов

Яшин также заявил, что оппозиция должна требовать отмены нынешней фильтрации кандидатов в мэры, когда муниципальные депутаты голосуют за кандидатов до основного голосования, — этот механизм называют «муниципальным фильтром». «Власть нас спрашивает: „Чем вы недовольны? У вас теперь бесплатный проездной, компенсации — сидите дома и радуйтесь! К тому же именно вам дано определять, кто станет кандидатом в мэры!“ Это неправильно, не нужно держаться за эти полномочия, все барьеры на мэрских выборах должны быть сняты», — считает Яшин.

Это последний избирательный цикл для «старых системных партий»

Наталья Шавшукова из «Школы местного самоуправления» заметила, что менять полномочия мундепов через Мосгордуму не получится: для этого нужно менять федеральный закон, а это возможно только при участии Государственной думы, в которой должен смениться состав. При этом сентябрьские выборы показали несостоятельность «многих старых партий», которые больше не имеют поддержки у населения, а оппозицию представляют только «Парнас» и «Яблоко».

На самом деле оппозиция не получила «никакой легитимности», потому что явка на выборах была слишком низкой

Бывший депутат Хорошёво-Мнёвников и координатор движения «Моссовет» Вячеслав Бородулин попытался развеять победный оптимизм собравшихся. Он заявил, что горожане проигнорировали выборы: явка была низкой даже по сравнению с провальными выборами в Государственную думу. Поэтому важно развивать у людей интерес к местному самоуправлению. Предлагать конкретные законы сейчас бесполезно, да и эти вопросы не находятся в зоне ответственности Мосгордумы, утверждал Бородулин.

Оппозиции нужно стремиться попасть в новые составы избирательных комиссий

Координатор проекта «Гражданин наблюдатель» Михаил Тимонов напомнил, что после президентских выборов 2018 года истекает срок полномочий нынешних избирательных комиссий в округах. Оппозиции нужно мобилизовать своих активистов для того, чтобы проникнуть в эти новые комиссии.

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