В воскресенье сгорел кемеровский торговый комплекс «Зимняя вишня». В МЧС России подтвердили гибель 64 человек, 23 из которых прошли процедуру опознания. Также они отчитались, что еще шестеро числятся пропавшими. Спасатели разобрали четвертый этаж «Зимней вишни» на 70% и проверили все помещения на остальных этажах. Погибших и пострадавших там не обнаружено.

Однако многие не верят официальным данным спасателям. Пользователи Сети делятся записью анонимного источника, который утверждает, что в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло не менее 400 человек. О том, что власть замалчивает правду, в том числе сообщил Михаил Ходорковский.

The Village проверил факты и подтвердил, что официальные данные близки к правде.

Пожар начался на 4-ом этаже торгового центра, где расположены детская игровая комната, каток, фитнес-центр, бар и кинотеатр на три зала. Основной части людей удалось спастись: «Нас спасло то, что эвакуационный выход находился прямо в зале», — рассказывает посетительница фитнес-клуба Марьяна Лебедева. Также удалось спастись посетителям катка. Бар также находился прямо у лестницы и его посетители имели возможность быстро эвакуироваться.

Описание кинотеатра на всех ресурсах говорит нам следующее: Кинотеатр «Зимняя вишня» включает в себя 3 кинозала на 542 места:

1 зал 256 мест 2 и 3 залы по 143 места

К моменту начала пожара в кинотеатре были задействованы все три зала.

В 1 зале шел фильм «Тихоокеанский рубеж». Судя по свидетельствам очевидцев, все зрители сумели покинуть зал. «Группа с нашего киносеанса вся смогла спокойно пройти на лестницу и выбраться», — рассказывает посетитель ТЦ Вадим кемеровскому городскому сайту Avoka.do.

Во второй зал, где шел анимационный фильм «Кролик Питер», согласно данным кеша, было продано 119 билетов. «Люди покинули кинозал довольно организованно через главную дверь. Вторая дверь осталась закрыта, — рассказывает второй очевидец Антон Басовский, которому удалось выбрать вместе с двумя дочерьми — Евгению [жену] сбил с толку какой-то мужчина. Он кричал: „Налево, все налево!“ и в итоге отправил людей в другую от главного выхода сторону. Люди просто упёрлись в тупик — вот там уже была настоящая паника. Оказавшись в ловушке, люди пытались выбить окно. Жена хотела повернуть назад, но тот же мужчина стал кричать, что в той стороне открытый огонь. Несколько человек всё же ушли. Жена подождала немного и, увидев, что они не вернулись обратно, решила, что проход там всё же есть. И действительно, ей и сыну удалось беспрепятственно отыскать путь назад, к лестнице».

В третьем зале, где шел мультфильм «Шерлок Гномз», согласно данным которые есть в кеше был продан 41 билет. Этот зал оказался заблокированным, спастись оттуда никому не удалось.

Порядок официальных цифр похож на правду. Но количество погибших пока не окончательно, поскольку до сих пор неизвестно скольким людям не удалось спастись из второго зала кинотеатра и детского центра.

В работе над материалом приняла участие Анна Кожухарь