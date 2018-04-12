Акция Гринписа прошла в обстановке секретности: место и время ее проведения сообщили журналистам только накануне мероприятия. Около 13:00 активисты установили возле «Пятерочки» на Васильевской улице три рекламных щита с надписями: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуйте» и «Как же так, „Пятерочка“?». Сотрудники магазина не стали мешать проведению акции: они только сфотографировались на фоне плакатов и ушли назад в супермаркет.

«По всей стране работает более 11 тысяч „Пятерочек“, совокупно они продают миллиарды пластиковых пакетов, которые используются несколько минут, после чего оказываются в окружающей среде, на свалках или в печах мусоросжигательных заводов. „Пятерочка“ и в целом X5 Retail Group должны взять на себя ответственность за пластиковый мусор, образующийся из-за их деятельности+ и перейти к реальным действиям по сокращению одноразовой упаковки», — рассказал The Village Александр Иванников, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России.

Акция приурочена ко Дню Земли, который пройдет 22 апреля, его темой будет пластиковое загрязнение. В ходе подготовки к нему Гринпис призвал подписать петицию с призывом отказаться от использования пластиковых пакетов в адрес руководства сетей «Ашан», «Магнит», «Лента», «Дикси», «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка». Ее уже подписали более 90 тысяч человек.