Ситуация«Как же так, „Пятерочка“?»: Гринпис призвал ретейлера отказаться от пакетов
Гринпис предлагает подписать петицию в адрес руководства сетей «Ашан», «Магнит», «Лента», «Дикси», «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка»
В четверг, 12 апреля, возле одного из магазинов продуктового ретейлера «Пятерочка» в Москве представители российского Гринписа провели акцию с призывом отказаться от пластиковых пакетов — экологически вредного «самого продаваемого» товара в супермаркетах. The Village побывал на акции и выяснил, почему от пакетов надо отказываться, чем их можно заменить и что по этому поводу думают власти.
Акция Гринписа прошла в обстановке секретности: место и время ее проведения сообщили журналистам только накануне мероприятия. Около 13:00 активисты установили возле «Пятерочки» на Васильевской улице три рекламных щита с надписями: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуйте» и «Как же так, „Пятерочка“?». Сотрудники магазина не стали мешать проведению акции: они только сфотографировались на фоне плакатов и ушли назад в супермаркет.
«По всей стране работает более 11 тысяч „Пятерочек“, совокупно они продают миллиарды пластиковых пакетов, которые используются несколько минут, после чего оказываются в окружающей среде, на свалках или в печах мусоросжигательных заводов. „Пятерочка“ и в целом X5 Retail Group должны взять на себя ответственность за пластиковый мусор, образующийся из-за их деятельности+ и перейти к реальным действиям по сокращению одноразовой упаковки», — рассказал The Village Александр Иванников, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России.
Акция приурочена ко Дню Земли, который пройдет 22 апреля, его темой будет пластиковое загрязнение. В ходе подготовки к нему Гринпис призвал подписать петицию с призывом отказаться от использования пластиковых пакетов в адрес руководства сетей «Ашан», «Магнит», «Лента», «Дикси», «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка». Ее уже подписали более 90 тысяч человек.
Каждый год в мире потребляется 500 миллиардов пакетов — «их накопилось столько, что можно обернуть земной шар по экватору 4 200 раз»
Экологи направили 20 крупнейшим продуктовым ретейлерам предложение добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив их многоразовыми. В сетях «Ашан», «Спар Миддл Волга» и «Вкусвилл» после предложения экологов перестали раздавать бесплатные пакеты на кассах, но в Гринписе эту меру сочли недостаточной. «Пакеты — самый продаваемый товар в супермаркетах», — говорят представители Гринписа. Каждый год в мире потребляется 500 миллиардов пакетов — «их накопилось столько, что можно обернуть земной шар по экватору 4 200 раз». В России ежегодно продается более 26,5 миллиарда пакетов, и «ими можно застелить три Москвы». «При этом их часто используют только один раз, чтобы принести продукты из магазина. Пакеты почти не перерабатываются, засоряют природу, разлагаются сотни лет, а животные принимают их за еду и гибнут», — отмечают в организации.
Экологи предлагают заменять пакеты многоразовыми и дружественными природе альтернативами: тканевыми сумками, мешочками из органзы, сумками из толстого пластика, многоразовыми контейнерами. «Каждый житель России использует в год примерно 181 пакет. Если он начнет пользоваться многоразовой сумкой, то избежит использования 181 пакета. Если умножить эти данные на количество жителей страны, получится невероятная цифра», — добавили в Гринписе.
Власти знают об этой проблеме. В октябре 2017 года в президентском Совете по правам человека также предложили запретить производство пластиковых пакетов. Представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов попросил Минпромторг проработать идею экологического сбора на полиэтиленовые пакеты. В ведомстве заявили о невозможности исключения из оборота в России пластиковых пакетов, хотя и признали, что это источник масштабного загрязнения окружающей среды и причина гибели животных.
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