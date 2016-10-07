1 Трактир «Трикони» У нас часто говорят, что если не знаешь, где поесть, — иди в «Трикони». Это настоящий горнолыжный трактир с камином. На стенах развешаны снегоступы, лыжи и трикони — старинные аналоги шипов для горных ботинок. Хозяева заведения — без малого основатели апре-ски-тусовки (от французского apres-ski — после лыж) в Красной Поляне. Именно они в свое время создали знаменитый бар «Мюнхгаузен», который стал настоящим домом для целого поколения лыжников и сноубордистов. Со временем он закрылся, но хозяева открыли более спокойное заведение. В трактире сохранилась душевная атмосфера, а в рейтинге TripAdvisor он занял заслуженное первое место. Летом сюда заходят почти все местные жители, потому что утром тут вкусные и недорогие завтраки, а днем — 40%-ная скидка на меню. Красная Поляна, ул. Мичурина, 1

2 Гастропаб Old Boys Этот паб находится в горной деревне между Адлером и Красной Поляной, до которой от основной дороги надо еще 20 минут ехать на их брендированной «буханке». Old Boys любят и местные жители, и приезжие, в том числе и телевизионщики, которым нужны красивые и правдивые истории, как офисные москвичи уехали в глушь, построили дом и начали свой маленький бизнес. У ребят весь алкоголь собственного производства, домашние бургеры и вкуснейшее крем-брюле на домашних яйцах. Тут не ловит телефон. Мы периодически приезжаем сюда отдохнуть компанией. И иногда привозим пресыщенных отдыхом горожан, которые очень радуются настоящей горной деревушке. В Old Boys живут милейшие коты: Чубайс, Эвкалипт Олегович, Бася, Амур и другие. И еще один большой плюс — там почти не бывает случайных людей. село Медовеевка

3 Кафе «Мандариновый джем» Это маленькое кафе на несколько столиков находится на второй очереди курорта «Роза Хутор». Там готовят очень вкусный кофе (обязательно попробуйте с каштановым сиропом), абхазо-московский повар делает изумительные хачапури, а мангальщик Ованес — крылышки и мясное ассорти. Про «Мандариновый джем» мало кто знает, поскольку он находится чуть в стороне от общего турпотока — на аллее Флагов. Мы часто отдыхаем там после катания зимой или просто так летом. А еще там живет шиншилла Шеша и джек-рассел-терьер Фрея, которая мечтает съесть Шешу. Пока что это маленькое и неприметное место. Возможно, я пожалею, что сдал его. Роза Плато, 1170 м

4 Кафе «Свои» Этот маленький деревянный домик в «Розе» около канатной дороги является прекрасным примером того, как большой курорт пошел навстречу местным девушкам, которые пекут отличные венские вафли с мороженым и кленовым сиропом и делают хот-доги в вафельном тесте. Зимой мы постоянно начинаем утро с кофе и вафли. Обмениваемся горнолыжными новостями, спрашиваем, кто как покатался, узнаем свежие сплетни. Своим людям тут делают скидки. С меня вообще часто не хотят брать деньги. А еще в кафе можно оплатить подвешенный кофе для того, кто все прогулял или прокатал. «Роза Хутор»