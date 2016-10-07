Спецпроекты15 неочевидных мест для отдыха в Cочи
Село Медовеевка, Орлиные скалы, кафе с бельгийскими вафлями и другие места вдали от турпотока
При поддержке S7 Airlines мы подготовили серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи. Самые яркие представители каждого города, которые меняют его в лучшую сторону, проведут вас по своим любимым местам и расскажут, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Герои Сочи:
Евгений Маталыга
сноубордист, руководитель проекта RiderHelp
Макс Кирин
путешественник, гид
Кристина Судеревская
создатель и руководитель семейной мыловарни «Краснополянское мыло», сооснователь гастрономического паба и гостевого дома Old Boys
карта
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Я сноубордист и осознанно живу в горах, в Красной Поляне. Официально эта часть Сочи — горный кластер Олимпиады, но при этом здесь абсолютно отдельный мир со своими жителями. Многие остались после Игр. Я живу здесь с 2009 года. Испокон веков люди в этом регионе жили именно в горах и предгорьях, потому что в горах лучше климат, чище воздух, комфортнее переносится летний зной, а также меньше влажность воздуха. Побережье начали массово обживать всего 150–200 лет назад. Честно говоря, я очень редко бываю на море. В этом сезоне так ни разу и не искупался в нем, хотя в горных озерах, реках и водопадах купаюсь регулярно. Поэтому расскажу про свои любимые места в горах.
Евгений Маталыга
сноубордист, руководитель проекта RiderHelp
1 Трактир «Трикони»
У нас часто говорят, что если не знаешь, где поесть, — иди в «Трикони». Это настоящий горнолыжный трактир с камином. На стенах развешаны снегоступы, лыжи и трикони — старинные аналоги шипов для горных ботинок. Хозяева заведения — без малого основатели апре-ски-тусовки (от французского apres-ski — после лыж) в Красной Поляне. Именно они в свое время создали знаменитый бар «Мюнхгаузен», который стал настоящим домом для целого поколения лыжников и сноубордистов. Со временем он закрылся, но хозяева открыли более спокойное заведение. В трактире сохранилась душевная атмосфера, а в рейтинге TripAdvisor он занял заслуженное первое место. Летом сюда заходят почти все местные жители, потому что утром тут вкусные и недорогие завтраки, а днем — 40%-ная скидка на меню.
Красная Поляна, ул. Мичурина, 1
2 Гастропаб Old Boys
Этот паб находится в горной деревне между Адлером и Красной Поляной, до которой от основной дороги надо еще 20 минут ехать на их брендированной «буханке». Old Boys любят и местные жители, и приезжие, в том числе и телевизионщики, которым нужны красивые и правдивые истории, как офисные москвичи уехали в глушь, построили дом и начали свой маленький бизнес. У ребят весь алкоголь собственного производства, домашние бургеры и вкуснейшее крем-брюле на домашних яйцах. Тут не ловит телефон. Мы периодически приезжаем сюда отдохнуть компанией. И иногда привозим пресыщенных отдыхом горожан, которые очень радуются настоящей горной деревушке. В Old Boys живут милейшие коты: Чубайс, Эвкалипт Олегович, Бася, Амур и другие. И еще один большой плюс — там почти не бывает случайных людей.
село Медовеевка
3 Кафе «Мандариновый джем»
Это маленькое кафе на несколько столиков находится на второй очереди курорта «Роза Хутор». Там готовят очень вкусный кофе (обязательно попробуйте с каштановым сиропом), абхазо-московский повар делает изумительные хачапури, а мангальщик Ованес — крылышки и мясное ассорти. Про «Мандариновый джем» мало кто знает, поскольку он находится чуть в стороне от общего турпотока — на аллее Флагов. Мы часто отдыхаем там после катания зимой или просто так летом. А еще там живет шиншилла Шеша и джек-рассел-терьер Фрея, которая мечтает съесть Шешу. Пока что это маленькое и неприметное место. Возможно, я пожалею, что сдал его.
Роза Плато, 1170 м
4 Кафе «Свои»
Этот маленький деревянный домик в «Розе» около канатной дороги является прекрасным примером того, как большой курорт пошел навстречу местным девушкам, которые пекут отличные венские вафли с мороженым и кленовым сиропом и делают хот-доги в вафельном тесте. Зимой мы постоянно начинаем утро с кофе и вафли. Обмениваемся горнолыжными новостями, спрашиваем, кто как покатался, узнаем свежие сплетни. Своим людям тут делают скидки. С меня вообще часто не хотят брать деньги. А еще в кафе можно оплатить подвешенный кофе для того, кто все прогулял или прокатал.
«Роза Хутор»
5 Горы
Лучшее место в горах — это сами горы. Кафе и отели — это важно, но они все построены в горах и ради гор. Именно после похода, прогулки, ски-тура или просто хорошего катания в горах ты начинаешь ценить простые вещи — огонь в камине, горячий кофе, компанию друзей и силуэт гор, с которых ты только что спустился. Почти все новые жители Красной Поляны много времени проводят в горах. Мы с супругой и с друзьями часто выбираемся в походы на день-два, а то и на неделю, берем с собой вкусную еду, хороший кофе — и вперед. Поначалу кажется, что это сложно и не нужно, но потом оказывается, что это просто и без этого уже никак. А еще надо сказать, что в Красной Поляне все ходят друг к другу в гости. Балкон — это лучшее место для посиделок, а счастливые обладатели просторных террас и беседок в ресторанах совершенно не нуждаются.
Евгений Маталыга
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Я родился и вырос в Сочи. Мой город протянулся на 140 километров по побережью и еще на 50 в глубину горной территории Западного Кавказа. Почти все пространство за пределами городских улиц является национальным парком или биосферным заповедником.
Взбираясь на очередную вершину, я вижу вокруг знакомые окрестности, и этот опыт, знание того, насколько глубоки ущелья и откуда берут начало реки, дает мне необыкновенное ощущение объема окружающего пространства. Такое никогда не почувствуешь в незнакомом ландшафте, и это настолько впечатляет, что я начинаю планировать новые путешествия на те вершины, на которых еще не бывал. Мои слова звучат как в песне Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Но он был чертовски прав, тут лучше не придумать.
Макс Кирин
путешественник, гид
6 Место впадения реки Сочи в Черное море
Это место, где горная река смешивается с морем, чтобы потом испариться на солнце и пролиться дождем в горах. Потом эта вода снова устремится сюда, к морю — этот вечный круговорот воды в природе завораживает, и именно здесь чувствуется близость к природе. Если зайти с правого берега, от пляжа «Ривьера», то можно подойти очень близко, к самой воде. И лучше, если это будет вечером — так можно еще и полюбоваться закатом.
7 Орлиные скалы
Величественные Орлиные скалы возвышаются над узким ущельем с поросшими лесом склонами, небольшой рекой Агурой и каскадом водопадов. Здесь толпы туристов в любое время года, но есть на скалах место, куда не так-то просто попасть — огромный выступ с отвесными стенками, нависающими над рекой. Если забраться сюда, то окажешься в центре ущелья и будет казаться, что все очень близко: река с водопадами внизу, покрытый лесом склон впереди, стены белых скал, утыканные соснами, и полоса морского горизонта. Впрочем, чтобы забраться на эту часть Орлиных скал, понадобится специальное альпинистское снаряжение и, главное, умение с ним обращаться.
8 Бзерпинский карниз
Бзерпинский карниз — это лагерь над пропастью в горах посреди альпийских лугов. Сюда можно добраться из Красной Поляны за три-четыре часа. То есть за один день можно сбегать сюда и вернуться обратно в долину. Или, если вы никуда не торопитесь, можно остаться с ночевкой и успеть искупаться в горном озере. Конечно, не все так просто: тем, кто впервые в горах, понадобится помощь опытных друзей или местных гидов, чтобы правильно подобрать снаряжение и не заблудиться. А еще нужно получить пропуск на заповедную территорию лагеря: контора находится в стороне от маршрутов общественного транспорта, и если ты приехал, скажем, на электричке, то будь добр пройти пять километров в одну сторону и столько же обратно. Советую воспользоваться прокатом велосипедов в Красной Поляне или поехать на автомобиле.
9 Башня на горе Ахун
У нас видовых площадок немало, но главная находится на горе Ахун. Это самая высокая гора в прибрежной линии. Она полностью покрыта лесом, и разглядеть через густые заросли определенно ничего нельзя. Для того чтобы открыть обзор, на ней построили башню высотой 30 метров, и вот оттуда открывается отличный вид на все 360 градусов. Хорошо видно город на берегу моря, предгорья, покрытые лесом, и линию Главного Кавказского хребта, вершины которого большую часть года покрыты снегом. Добраться сюда можно по автомобильной дороге, начинающейся от реки Агуры, между Хостой и Мацестой, или по пешеходной тропе, проходящей по ущелью Агуры и северо-западному склону. Склон достаточно крутой, а высота горы — 633 метра, так что подъем на нее похож на настоящее восхождение.
10 Променад на Навагинской улице
Это место можно назвать самым центром Сочи — и политическим, и культурным, и экономическим, — поэтому здесь всегда многолюдно и все заняты своим делом: идут по делам, гуляют или выходят на пробежку. По обеим сторонам улицы множество очень приятных кафе, булочных и ресторанчиков с выносными столами, что придает особый уют этому месту — хочется сидеть тут часами, уставившись на улицу, как в телевизор.
Газетный пер., 46
Макс Кирин
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Сочи — это город, не поглощающий, а отдающий энергию. Здесь невозможно впасть в депрессию или устать от погоды. Какой бы она ни была, ты видишь ее плюсы, а не только минусы. Тут есть яркие контрасты: горы сочетаются с морем, зимний отдых с пляжным.
Кристина Судеревская
создатель и руководитель семейной мыловарни «Краснополянское мыло», сооснователь гастрономического паба и гостевого дома Old Boys
11 Село Медовеевка
Мы фанаты нашей деревни, она находится недалеко от Красной Поляны. Это настоящее горное село, куда можно приехать и отдохнуть от городской суеты, погулять в яблоневом саду, сходить на смотровую площадку, вкусно поесть и даже выпить редкие вина российских производителей. Здесь можно остаться переночевать в настоящей экогостинице, сделанной из соломы и глины.
12 «Роза Хутор»
Если хочется оказаться в современном европейском городе, нужно ехать на курорт «Роза Хутор». Тут можно покататься на лыжах или сноуборде, летом погулять по горам, а вечером пройтись по сверкающим улочкам вдоль речки. На этом курорте сосредоточено много ресторанов и кафе. Концерты, аниматоры, уличные музыканты, детская площадка и даже свой пляж с озером — еще не встречала людей, которым бы здесь не понравилось.
13 Баня «Каштановый дворик»
Это красивый и уютный банный комплекс. Он вписан в природный ландшафт, а внутри все сделано из дерева вручную мастером-художником. На улице находится моя любимая купель с горячей водой, которая нагревается дровяной печью. Отдельно находятся домики-парилки, комната отдыха с видовым окном, холодная купель и озеро. Мы любим приходить сюда с семьей или с друзьями.
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 128
14 Озеро Дзитаку
Долину Дзитаку называют Семиозерьем, потому что в ней расположено семь озер разной величины и формы. Озера находятся на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Одно из озер называется Двуликим, потому что сток из него осуществляется как на северный склон, так и на южный — это очень редкое явление. От панорамных видов на вершины массива Псеашхо, ледник Холодный, Чугуш, Аибгу захватывает дух. Это территория Кавказского государственного биосферного заповедника, и добираться сюда сложно, лучше взять гида и отправиться в долину на лошадях.
15 Кондитерская «Бисквит»
Сладкоежкам на заметку! Мы с подругами любим ходить в театр и уже традиционно перед представлением заходим в эту проверенную годами кондитерскую. Она находится недалеко от Зимнего театра. Здесь самые вкусные десерты в Сочи. Каждый раз глаза разбегаются от разнообразия и сложности выбора — все вкусное.
Приморская ул., 16
Иллюстрации: Катя Гущина
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