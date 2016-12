Петербургский магазин «Подписные издания» выпустил блокнот The Walls of Moscow, который состоит из фотографий стен и заборов Москвы. Об этом The Village сообщили представители магазина.

The Walls of Moscow — это альбом фотографий столичных стен, на которых можно писать и рисовать. Блокнот продается в комплекте с набором белых стикеров разных размеров, которые можно клеить на страницы. Каждый новый разворот — это отдельное здание: дом Мельникова и кремлевская стена, жилые дома и заводы, станции метро, купеческие особняки и строительные заборы и граффити.

Купить блокнот можно в сети магазинов «Красный карандаш». Он стоит 525 рублей.

В 2015 году вышел аналогичный блокнот The Walls of Saint Petersburg. Книжный магазин «Подписные издания» был основан в 1926 году в Ленинграде.