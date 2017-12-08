Редакция тестируетРоссия vs. Китай: Как работают трекеры для собак
Какой гаджет поможет вашему питомцу избежать ожирения и никогда не теряться
The Village запускает специальную рубрику, где будет детально разбирать особенности работы новых сервисов, приложений и гаджетов. В первом выпуске — GPS-трекеры для собак, которые обещают помочь животным всегда быть под присмотром хозяина и избегать ожирения. Вместе с хаски Шу мы изучили четыре трекера разных производителей, чтобы понять, насколько гаджеты удобны и как они меняют подход к прогулке с питомцем.
Текст
Мирра Прудовская
Фотографии
MONKEYG DEEST 69
Производство и разработка — Китай. Цена — 3 000–3 500 рублей, сим-карта нужна.
Mishiko
Производство — Китай, разработка — Россия. Цена — 11 900 рублей. Cим-карта не нужна, используется сим-чип.
iPet
Производство и разработка — Китай. Цена — 5 490 рублей, сим-карта нужна.
Real Find V-32
Производство и разработка — Китай. Цена — 4 190 рублей, сим-карта нужна.
MonkeyG Deest 69
Характеристики
Трекер: Выглядит безумно, почти как тамагочи: трекер похож на морду собаки, нос — кнопка включения. На обычный кожаный ошейник гаджет надеть невозможно из-за маленьких ушек, поэтому в комплекте идет дополнительный. Кроме него, в коробке нашлись короткая инструкция, шурупы, отвертка и прищепка. Последняя нужна для зарядки устройства.
Приложение: Приложение есть на обеих платформах — iOS и Android. Внутри — ломаный русский (носители языка справятся с задачей), немного рекламы от производителей и много функций. Кроме журнала прогулок, есть «электронный забор» — границы, в которых собака может свободно перемещаться, например ваш участок. Если питомец покинет безопасную зону, придет оповещение. Можно установить интервал передачи GPS-сигнала (каждые 30 секунд, десять минут, час) или завести список номеров, которые могут позвонить на устройство. Приложение позволяет включить подсветку трекера на случай, если питомец потерялся.
С зарядкой сложно: о ней в инструкции ни слова, на тыльной стороне трекера — четыре контакта. Что с ними делать — непонятно, но потом вспоминаешь про таинственную прищепку. Ей надо схватить все контакты, а потом подключить ее к кабелю. Адаптера для розетки в комплекте нет.
Дополнительно: Для работы этого трекера нужна сим-карта, в комплекте ее нет. Вставить симку из телефона не получится — нужна специальная, для GPS-трекера. Сим-карты МТС гаджет не видит, «Билайн» предлагает карту с абонентской платой 600 рублей в месяц. Роуминг оплачивается отдельно.
При первом включении гаджет показывает координаты Атлантического океана, но уже через несколько секунд отображает корректные. Каждые 15–20 секунд координаты обновляются, со своей основной задачей трекер справляется. В нем работает LBS, то есть определение координат по вышкам сотовой связи.
Mishiko
Характеристики
Трекер: Коробка с минималистичным дизайном — напоминает айфон для собак. Внутри пошаговая инструкция. Cам трекер — это, по сути, ошейник с небольшим девайсом. У него есть подсветка, так что собаку легко найти и в темном лесу, и ночью в квартире. Зарядка беспроводная, но невнимательных собачников ждет проверка: чтобы трекер зарядился (а занимает это где-то три часа), класть его на «таблетку» нужно стороной без логотипа.
Приложение: Приложение есть и для iOS, и для Andriod. Mishiko App чем-то напоминает социальную сеть для собак — например, псу нужно заполнить профиль и можно установить аватарку. Не забыты и элементы геймификации: можно ставить цели и следить за прогрессом, также есть календарь, дневник и режим прогулок. На случай, если собака потерялась, существует SOS-режим, в нем уведомления о местонахождении питомца приходят в реальном времени.
После активации устройства в приложении (для этого надо ввести серийный номер с коробки и создать профиль питомца) координаты определяются сразу. Mishiko подсчитывает шаги исходя из породы, веса и пола собаки — эта информация указывается в приложении. Эти же факты позволяют рассчитать дневную норму активности. Например, для двухлетнего хаски Шу идеалом оказались 62 тысячи шагов, или 25 километров.
Дополнительно: Для Mishiko покупать сим-карту не нужно — вместо нее в устройстве используется сим-чип. Обслуживает его европейский оператор T-Mobile, так что роуминга за границей не будет. Можно купить трекер сразу с безлимитным тарифом, а можно платить по 350 рублей в месяц.
iPet
Трекер: iPet выполнен в жизнерадостном оранжевом цвете. Ошейника в комплекте нет, вместо него клипса, пара болтов и отвертка. Клипса крепится на любой ошейник, сам трекер вставляется уже в нее. Все индикаторы — с тыльной стороны. Первая зарядка длится 12 часов, но не вызывает трудностей — стандартный microUSB-разъем.
Приложение: Приложение доступно для iOS и Android. В нем хороший русский, что уже само по себе ценно. Одновременно можно подключить до 15 трекеров. Сам софт простой, интерфейс — карта (она же основной экран приложения) и меню. Координаты даны не просто точкой на карте — указан и адрес. Также иногда можно увидеть локацию и в StreetView. История перемещений сохраняется. Можно установить виртуальную ограду.
Дополнительно: Для этого трекера нужна сим-карта. Мы использовали обычную симку «Билайна». Первый раз гаджет важно запускать на открытом пространстве, поиск сигнала занимает от десяти до 60 минут. Поддерживает LBS. Координаты иногда определяет с погрешностью 100–300 метров, особенно в помещении.
Устройство показывает скорость движения питомца и расстояние от трекера до телефона. Погрешность — 2,5–3 метра.
Real Find V-32
Трекер: Подозрительная и хлипкая коробочка без названия — в таких обычно продают спиннеры. Внутри — инструкция на английском и китайском, таинственная карточка с иероглифами (видимо, лицензия), трекер и зарядка. Заряжается без особых проблем через mircoUSB, а вот с симкой придется повозиться — открыть слот можно только с помощью отвертки или тонкого ножа.
Внешне трекер напоминает тамагочи, но в этот раз для бедных. Сделан в форме собачьей лапы, в середине — кнопка включения, в двух подушках истерически мигают индикаторы. Зачем они светят и что хотят нам сказать — неясно, да и найти по ним собаку в темноте будет сложно. Про время первой зарядки ничего непонятно, мы заряжали трекер пару часов.
Приложение: Приложение можно найти только по QR-коду. Софт доступен для обеих платформ, внутри — щедро разбавленный иероглифами русский. При попытке зарегистрировать трекер нас ждало целых два сюрприза. Во-первых, ID устройства указано на нем самом, да так неудобно, что его приходится подглядывать через узкую щель между девайсом и креплением. Во-вторых, приложение устройство не опознало.
Дополнительно: Провести эксперимент с этим трекером не удалось — гаджет не получилось даже зарегистрировать.
Тест гаджетов на местности
Мы тестировали трекеры в трех локациях: под открытым небом, где лучший сигнал от спутников, то есть в идеальных для гаджетов условиях; между высотными зданиями в центре города, где сигнал обычно сильно хуже или GPS вообще не ловит; в парке с деревьями, где сигнал тоже плохой.
Свой маршрут мы начали на Краснопресненской набережной возле «Киевской». Под открытым небом гаджеты ведут себя одинаково. При этом в Москве лучше справляется iPet — его погрешность всего 100–300 метров. А вот за городом его лучше не использовать, как пишет сам производитель: там iPet может ошибиться на целый километр. Погрешность Mishiko в условиях с плохой погодой может составлять до 500 метров. На набережной все было отлично, неточностей мы не заметили. MonkeyG Deest 69 не совсем точно показывал собаку на карте и в целом работал хуже двух других трекеров — всегда неточно.
В районе «Москва-Сити» Mishiko определил местоположение хаски с погрешностью в 500 метров, то же самое было в квартире — трекер показал, что пес находится в соседнем доме. Если четко определить координаты собаки не удается, приложение показывает границы месторасположения животного четырьмя точками на карте. MonkeyG Deest 69 немного запутался в небоскребах, а iPet с задачей справился — многоуровневые здания и небоскребы не помешали ему найти Шу.
В парке «Красная Пресня» MonkeyG Deest 69 работал даже лучше, чем заточенный под город iPet. Работа Mishiko стабильно хорошая, ничем не отличается от прогулки по набережной. Главная проблема с парками, скорее, в картах, а не в точности координат — парковые зоны часто неточно отрисованы, так что понять, на какой именно дорожке или лужайке ваша собака, может быть непросто.
Вывод
Главное открытие для участницы эксперимента, хозяйки хаски Шу: такие девайсы в принципе существуют. Возможность без опаски оставить собаку у магазина или гулять с ней без поводка бесценна, вспомните свои 15 минут стресса в очереди за покупками. Сам по себе GPS-трекер для животных — вещь для сведущих, так что будьте готовы потратить немного времени на изучение девайса.
Главное отличие MonkeyG Deest 69 — он фиксирует информацию о том, в каком направлении и с какой скоростью движется собака, но в метрах — собачьи шаги он не считает. То есть можно понять, бежит собака или ее кто-то увозит от вас на машине, но не более. iPet станет хорошим решением, если ваша собака не выезжает на природу. Этот трекер ориентируется в мегаполисе лучше всего, но для загородной жизни вряд ли подойдет — там погрешность слишком большая. Mishiko достается жирный плюс за возможность отслеживать активность собаки, считать ее шаги и узнать дневную норму — у других трекеров такого функционала нет. Например, для владелицы Шу стало неожиданностью, что ее хаски надо гулять так много — 25 километров в день.
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