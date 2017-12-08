Характеристики

Трекер: Выглядит безумно, почти как тамагочи: трекер похож на морду собаки, нос — кнопка включения. На обычный кожаный ошейник гаджет надеть невозможно из-за маленьких ушек, поэтому в комплекте идет дополнительный. Кроме него, в коробке нашлись короткая инструкция, шурупы, отвертка и прищепка. Последняя нужна для зарядки устройства.

Приложение: Приложение есть на обеих платформах — iOS и Android. Внутри — ломаный русский (носители языка справятся с задачей), немного рекламы от производителей и много функций. Кроме журнала прогулок, есть «электронный забор» — границы, в которых собака может свободно перемещаться, например ваш участок. Если питомец покинет безопасную зону, придет оповещение. Можно установить интервал передачи GPS-сигнала (каждые 30 секунд, десять минут, час) или завести список номеров, которые могут позвонить на устройство. Приложение позволяет включить подсветку трекера на случай, если питомец потерялся.

С зарядкой сложно: о ней в инструкции ни слова, на тыльной стороне трекера — четыре контакта. Что с ними делать — непонятно, но потом вспоминаешь про таинственную прищепку. Ей надо схватить все контакты, а потом подключить ее к кабелю. Адаптера для розетки в комплекте нет.