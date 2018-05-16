ТестС подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
Каждый, кто хоть раз подключался к MT FREE — городской сети бесплатного Wi-Fi, обращал внимание на черные перебивки с интересными фактами. Cтраница с ними появилась в феврале прошлого года — так «МаксимаТелеком» решила техническую задачу переключения одного рекламного ролика на другой. Оказалось, что это подходящее пространство для коммуникации с аудиторией: необычные факты, в которые зачастую верится с трудом, привлекли внимание пассажиров. The Village проверил некоторые из них и теперь предлагает вам провести собственный факт-чек.
Текст
Анастасия Самойлова
пресс-секретарь «МаксимаТелеком»
Мы стараемся делать факты максимально виральными, такими, чтобы их хотелось показать соседу в метро. К нашей сети ежедневно подключаются более миллиона уникальных пользователей — москвичей и гостей столицы. Мы решили, что будет правильно популяризировать знания о Москве, ее истории и культуре на промежуточной странице. Теперь на этой странице проводятся спецпроекты с известными московскими организациями: каждый месяц мы посвящаем блок интересных фактов определенной новой теме. Например, в апреле в честь Дня космонавтики факты для проекта писали астрономы Московского планетария. Майские факты мы посвятим Великой Победе — информацию для нас собирают историки мемориального комплекса «Победа» на Поклонной горе.
Идея принадлежит продуктовому департаменту и команде портала Wi-Fi.ru, а идею спецпроектов с московскими учреждениями и вовсе предложил генеральный директор. За факт-чек отвечает продуктовая команда. Конечно, не обходится без казусов. Например, в одном из фактов мы по старой привычке назвали Российскую государственную библиотеку «Ленинкой». Пользователи быстро заметили эту неточность, за что мы им благодарны.
Обложка: Даша Скребцова
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