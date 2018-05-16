Мы стараемся делать факты максимально виральными, такими, чтобы их хотелось показать соседу в метро. К нашей сети ежедневно подключаются более миллиона уникальных пользователей — москвичей и гостей столицы. Мы решили, что будет правильно популяризировать знания о Москве, ее истории и культуре на промежуточной странице. Теперь на этой странице проводятся спецпроекты с известными московскими организациями: каждый месяц мы посвящаем блок интересных фактов определенной новой теме. Например, в апреле в честь Дня космонавтики факты для проекта писали астрономы Московского планетария. Майские факты мы посвятим Великой Победе — информацию для нас собирают историки мемориального комплекса «Победа» на Поклонной горе.

Идея принадлежит продуктовому департаменту и команде портала Wi-Fi.ru, а идею спецпроектов с московскими учреждениями и вовсе предложил генеральный директор. За факт-чек отвечает продуктовая команда. Конечно, не обходится без казусов. Например, в одном из фактов мы по старой привычке назвали Российскую государственную библиотеку «Ленинкой». Пользователи быстро заметили эту неточность, за что мы им благодарны.