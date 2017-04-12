Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил рейтинг стран Европы по средней стоимости съемного жилья для туристов. Авторы исследования использовали данные сервиса бронирования жилья Airbnb.

Место Страна Средняя стоимость одной ночи проживания, в фунтах стерлингов

Исландия 112

Швеция 82

Андорра 79

Норвегия 77

Великобритания 75

Дания 73

Кипр 72

Финляндия 71

Швейцария 70

Нидерланды 69

Самыми дешевыми направлениями в Европе стали Македония, Албания, Молдова и Косово. Средняя стоимость проживания в этих странах составила от 26 до 28 фунтов стерлингов за одну ночь.

Россия расположилась в группе стран, где средняя стоимость одной ночи проживания находится в диапазоне от 30 до 39 фунтов стерлингов. Авторы исследования подсчитали, что за аренду жилья в российских городах туристы платят в среднем 35 фунтов стерлингов за ночь.