Европейские страны с самым дорогим жильем для туристов
Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил рейтинг стран Европы по средней стоимости съемного жилья для туристов. Авторы исследования использовали данные сервиса бронирования жилья Airbnb.
Место
Страна
Средняя стоимость одной ночи проживания, в фунтах стерлингов
Исландия
112
Швеция
82
Андорра
79
Норвегия
77
Великобритания
75
Дания
73
Кипр
72
Финляндия
71
Швейцария
70
Нидерланды
69
Самыми дешевыми направлениями в Европе стали Македония, Албания, Молдова и Косово. Средняя стоимость проживания в этих странах составила от 26 до 28 фунтов стерлингов за одну ночь.
Россия расположилась в группе стран, где средняя стоимость одной ночи проживания находится в диапазоне от 30 до 39 фунтов стерлингов. Авторы исследования подсчитали, что за аренду жилья в российских городах туристы платят в среднем 35 фунтов стерлингов за ночь.
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