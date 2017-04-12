Британский портал скидочных купонов Vouchercloud составил рейтинг стран Европы по средней стоимости съемного жилья для туристов. Авторы исследования использовали данные сервиса бронирования жилья Airbnb.

Место

Страна

Средняя стоимость одной ночи проживания, в фунтах стерлингов

Исландия

112

Швеция

82

Андорра

79

Норвегия

77

Великобритания

75

Дания

73

Кипр

72

Финляндия

71

Швейцария

70

Нидерланды

69

Самыми дешевыми направлениями в Европе стали Македония, Албания, Молдова и Косово. Средняя стоимость проживания в этих странах составила от 26 до 28 фунтов стерлингов за одну ночь.

Россия расположилась в группе стран, где средняя стоимость одной ночи проживания находится в диапазоне от 30 до 39 фунтов стерлингов. Авторы исследования подсчитали, что за аренду жилья в российских городах туристы платят в среднем 35 фунтов стерлингов за ночь.

Vouchercloud