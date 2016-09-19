Обновлено: добавлена информация об открытии станции.

Станция метро «Юго-Западная» Сокольнической линии закрыта на вход из-за инцидента с пассажиром на станции «Университет». Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Что именно произошло, не уточняется. Интервалы движения поездов на южном участке красной ветки увеличены.

The Village не удалось оперативно получить комментарий о причинах закрытия станции в пресс-службе метро.

UPD (16:45): В официальном твиттере Московского метрополитена сообщается, что вход на станцию «Юго-Западная» снова открыт.

16:35 Сокольническая линия. Станция Юго-Западная открыта для входа и выхода пассажиров. — Московское метро (@MetroOperativno) 19 сентября 2016 г.

Поезда по красной ветке по-прежнему ходят с интервалами. Судя по фотографиям в социальных сетях, на станции «Юго-Западная» собралась толпа.

Также есть фотографии со станции метро «Университет».

По словам пользователей соцсетей, на станции «Университет» поезд сбил упавшего на рельсы человека.