В центре Москвы появились мобильные посты, которые контролируют стоянки легального такси. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

На постах работают инспекторы Московской административной дорожной инспекции и представители общественной организации «Офицеры России». Они отслеживают водителей, которые паркуются без разрешения, и передают информацию в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Всего в городе действуют три таких поста: они расположены на Тверской, Петровке и других центральных улицах. Отмечается, что особенно следят за нарушителями в районе Белорусского вокзала. В отличие от пеших инспекторов МАДИ, приставленные к постам сотрудники передвигаются по коротким маршрутам от одной стоянки к другой.

Пользоваться специальными стоянками могут только легальные перевозчики. На их машинах должны присутствовать, в частности, оранжевый опознавательный фонарь и цветографическая схема легкового такси (шашечки). Штраф за парковку под знаком «Место стоянки легковых такси» в настоящее время составляет 3 тысячи рублей. Если же водителя не оказалось на месте, машину эвакуируют.