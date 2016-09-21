30 сентября в России завершится переход на новые бланки договоров обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом напоминает ТАСС.

С 1 октября при оформлении полисов ОСАГО все страховые компании должны использовать новые бланки, появившиеся в обороте в июле 2016 года. В Российском союзе автостраховщиков уточняют, что все участники рынка получили достаточное количество обновленных форм. Им отгрузили более 14,5 миллиона новых бланков, что соответствует квартальной потребности рынка.

С введением новых бланков впервые изменился цвет документа. Теперь его фон представлен цветовой растяжкой между желтым, розовым и сиреневым с использованием геометрических узоров. У двухслойных бланков для агентских продаж отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Также изменился шрифт текста. А в его правом верхнем углу появился QR-код с информацией о том, какой компании отгрузили бланк. Для защиты полиса используется новая металлизированная нить и обновленные водяные знаки с изображением автомобиля и логотипа Российского союза автостраховщиков.

РСА решил внести изменения в использовавшийся ранее бланк полиса ОСАГО, чтобы прекратить распространение фальшивых документов среди водителей. В организации надеются, что на подделку нового полиса у мошенников уйдет как минимум два года.