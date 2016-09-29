Власти Москвы рассказали о том, как будет выглядеть станция Калининско-Солнцевской линии метро «Боровское шоссе». Об этом сообщается на сайте столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

Станция расположится в районе Новопеределкино на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы. Для отделки ее вестибюля выбрали серые и оранжевые цвета, создав, как отмечают авторы проекта, «образ магистрали в дождливую ночь».

«В основе архитектурно-художественного облика станции лежит идея ассоциативного восприятия с главной транспортной артерией — „Боровским шоссе“. Динамика и скорость нашли отражение в наклонной отделке колонн, а также в многогранных силуэтах на стенах станции. Композицию добавляет яркий оранжевый цвет, напоминающий свет фар автомобилей. Выбранные в качестве основного фона разнообразные оттенки серого придают пространству дополнительную глубину, усиливая выразительность яркой оранжево-медной отделки», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

https://mka.mos.ru https://mka.mos.ru https://mka.mos.ru

Освещение на станции также создадут по аналогии с освещением транспортных магистралей города: детали основных конструкций сделают похожими на фонари. Вместе с тем насечки на потолке будут имитировать мокрое после дождя шоссе. Светильникам на потолке придадут форму быстро движущихся автомобилей, сопровождаемых световыми трассировками огней. При этом путевые стены отделают металлокерамическими панелями светло-серого, темно-серого и оранжево-медного цветов.

Запуск станции «Боровское шоссе» запланирован на 2017 год. Она будет иметь два подземных вестибюля и выходы через пешеходные переходы. В утренние и вечерние часы пик станция сможет принимать до 7 тысяч человек в час.