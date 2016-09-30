На Арбатско-Покровской линии метрополитена по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает информагентство новостей «Москва» со ссылкой на своего корреспондента.

«13 минут ехали с остановками от станции „Арбатская“ до станции „Киевская“. Объявили, что на Арбатско-Покровской линии по техническим причинам увеличен интервал движения поездов. Потом высадили всех пассажиров из поезда на станции „Киевская“», — рассказал журналист.

В официальном Twitter-аккаунте подземки появилась информация, что на станции »Молодежная» сработала система защиты кабеля от коротких замыканий.

13:30. Ст. Молодёжная. Штатно сработала система защиты от коротких замыканий кабеля. Возгорания и задымления не зафиксировано. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 сентября 2016 г.

Позже в твиттере метрополитена опубликовали сообщение о том, что движение на синей ветке не прерывалось.

13:40. Арбатско-Покровская линия. Движение на линии не прерывалось и осуществляется штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 30 сентября 2016 г.

Пользователи социальных сетей тем временем публикуют фотографии с пожарными у станции метро «Молодежная».

Пресс-секретарь Московского метрополитена Андрей Кружалин не смог прокомментировать The Village ситуацию.