На Арбатско-Покровской линии метро увеличены интервалы движения поездов
На Арбатско-Покровской линии метрополитена по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщает информагентство новостей «Москва» со ссылкой на своего корреспондента.
«13 минут ехали с остановками от станции „Арбатская“ до станции „Киевская“. Объявили, что на Арбатско-Покровской линии по техническим причинам увеличен интервал движения поездов. Потом высадили всех пассажиров из поезда на станции „Киевская“», — рассказал журналист.
В официальном Twitter-аккаунте подземки появилась информация, что на станции »Молодежная» сработала система защиты кабеля от коротких замыканий.
Позже в твиттере метрополитена опубликовали сообщение о том, что движение на синей ветке не прерывалось.
Пользователи социальных сетей тем временем публикуют фотографии с пожарными у станции метро «Молодежная».
Пресс-секретарь Московского метрополитена Андрей Кружалин не смог прокомментировать The Village ситуацию.
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