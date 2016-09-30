Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты в выходные (с ночи субботы, 1 октября, до открытия метро в понедельник, 3 октября) для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метро.

Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Владыкино» (со стороны первого вагона из центра) С 01:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Вестибюль станции «Тургеневская» С 02:00 субботы до открытия метрополитена в воскресенье

Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра) С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Северный вестибюль станции «Водный стадион» (со стороны первого вагона из центра) С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник

Южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра) С 00:00 воскресенья до открытия метрополитена в понедельник

Также в пресс-службе уточнили, что с 00:00 субботы, 1 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 3 октября, для пассажиров будет закрыт эскалаторный павильон на станции «Кожуховская».

Кроме того, представители метро напомнили, что в воскресенье, 2 октября, будет закрыт центральный участок Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». На время ремонтных работ для пассажиров для входа и выхода будут закрыты станции «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Саларьево» — «Парк культуры». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут работать как временно конечные станции с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.

Вместе с тем по-прежнему закрыт южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра), до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра).