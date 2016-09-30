В выходные закроют вестибюли пяти станций метро
Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена будут закрыты в выходные (с ночи субботы, 1 октября, до открытия метро в понедельник, 3 октября) для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метро.
Вестибюль
Время закрытия
Северный вестибюль станции «Владыкино» (со стороны первого вагона из центра)
С 01:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник
Вестибюль станции «Тургеневская»
С 02:00 субботы до открытия метрополитена в воскресенье
Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра)
С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник
Северный вестибюль станции «Водный стадион» (со стороны первого вагона из центра)
С 02:00 субботы до открытия метрополитена в понедельник
Южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра)
С 00:00 воскресенья до открытия метрополитена в понедельник
Также в пресс-службе уточнили, что с 00:00 субботы, 1 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 3 октября, для пассажиров будет закрыт эскалаторный павильон на станции «Кожуховская».
Кроме того, представители метро напомнили, что в воскресенье, 2 октября, будет закрыт центральный участок Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». На время ремонтных работ для пассажиров для входа и выхода будут закрыты станции «Красные Ворота», «Чистые пруды», «Лубянка», «Охотный Ряд», «Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская». Движение поездов по Сокольнической линии будет осуществляться только на участках «Бульвар Рокоссовского» — «Комсомольская» и «Саларьево» — «Парк культуры». Станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут работать как временно конечные станции с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.
Вместе с тем по-прежнему закрыт южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра), до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра).
КомментарииПодписаться