Компания проката автомобилей «Делимобиль», клиент которой 2 октября сбил насмерть троих человек на востоке Москвы, усилит контроль за соблюдением скоростного режима и введет систему рейтинга водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Делимобиль».

«Система будет следить за вождением пользователя при его резких движениях, маневрах, при нарушении ПДД, в том числе скоростного режима: вся информация будет собираться в единую базу мониторинга системы. По итогам анализа данных система присваивает рейтинг каждому клиенту», — пояснили в компании.

В отношении клиента, который нарушит правила, в автоматическом порядке будут применяться санкции, предусмотренные договором компании. Также в компании рассматривают возможность «введения автоматических звуковых сигналов при значительном нарушении скоростного режима» водителями. В свою очередь клиенты, которые не нарушают ПДД, получат бонусы.

По плану система начнет работать не позднее второго квартала 2017 года.

Вечером в воскресенье, 2 октября, на Зеленом проспекте на востоке Москвы произошла авария — автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Три человека стали жертвами ДТП. Как выяснилось, автомобиль принадлежал одному из городских сервисов каршеринга. За рулем находился клиент службы. Его направили на медицинское освидетельствование.