В строящейся станции Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена «Рассказовка» появится виртуальная библиотека. Здесь на колоннах разместят QR-коды для скачивания литературных произведений. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает ТАСС.

«Архитектурная концепция станции будет совмещать стиль ар-деко и пространство классического читального зала общественной библиотеки. Главные элементы интерьера — это колонны, задекорированные под шкафы-картотеку. На лицевой поверхности картотечных ящиков будут нанесены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать понравившееся литературное произведение», — отметил Кузнецов. По плану проект реализуют в 2017 году.

«Рассказовка» является конечной станцией Калининско-Солнцевской линии метро. Она строится в поселении Внуковское, с северной стороны Боровского шоссе. Площадь составит почти 15,4 тысячи квадратных метров.