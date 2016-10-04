В Москве в период с 3 октября по 11 ноября ограничат движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, с 3 по 11 октября из-за реконструкции инженерных сетей круглосуточно ограничено движение по Федеративному проспекту в районе дома 15, корпуса 1. Также до 16 октября нельзя будет проехать по одной полосе на Днепропетровской улице около владения 16.

Кроме того, до 9 ноября будут перекрыты две полосы на улице Маршала Савицкого, владения 16–18. При этом с 10 по 18 ноября ограничат движение по одной полосе на дублере этой улицы. Здесь ограничения связаны со строительством инженерных коммуникаций.

Вместе с тем 4 октября с 17:00 до 19:00 в связи с траурным шествием памяти жертв столичных событий в сентябре–октябре 1993 года и православной панихидой перекроют площадь Краснопресненская Застава, а также улицы Красная Пресня и Дружинниковскую.