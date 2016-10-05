В октябре в столице ограничат движение транспорта на Садовом кольце, Земляном Валу и улице Заморёнова в связи с ремонтом инженерных сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

«До 12 октября уже ограничили движение по одной полосе у дома 26, строение 1 по улице Земляной Вал, до 10 октября — у дома 9, с 20 до 27 октября — у дома 26, строение 4, с 28 октября до 16 ноября — у дома 3/1, строение 6», — говорится в сообщении.

При этом с 11 до 19 октября будет круглосуточно ограничено движение на одной полосе улицы Земляной Вал в районе пересечения с Садовым тупиком. С 20 до 27 октября такие же ограничения установят в районе перекрестка с улицей Казакова, с 6 до 15 ноября — возле пересечения с площадью Курского вокзала, с 17 до 30 ноября — в районе пересечения со Старой Басманной улицей. Две полосы будут закрыты с 25 октября до 6 ноября у домов 38–40/15 на Земляном Валу, а с 16 до 30 ноября — в районе пересечения улицы с площадью Курского Вокзала.

Кроме того, из-за работ на сетях движение на Земляном Валу по одной полосе будут закрывать в разное время на нескольких участках улицы. До 10 октября ограничено движение в районе дома 29, строение 3 по Николоямской улице, до 15 октября — возле дома 7/9, строение 1 в Большом Дровяном переулке, до 23 октября — в районе дома 1/4 в Известковом переулке. С 12 октября до 2 ноября перекроют движение на участке от дома 68 до дома 70 на Земляном Валу, с 23 октября до 5 ноября — у дома 75, с 3 до 23 ноября — у дома 72, с 5 до 25 ноября — у дома 61, строение 2, с 24 ноября до 16 декабря — у дома 76/21, строение 1. В связи с проведением работ на инженерных сетях на улице Заморёнова до 15 ноября круглосуточно будет ограничено движение у дома 5, строение 1.

До 25 ноября ограничен проезд на Конюшковской улице в районе пересечения с Малым Конюшковским переулком, до 20 ноября — на участке улицы Заморёнова в районе дома 13 по Дружинниковской улице. С 20 октября до 25 ноября ограничат движение на Малой Конюшковской улице у дома 8, корпус 3 в Большом Девяткинском переулке, с 25 ноября до 20 декабря — в Малом Конюшковском переулке у дома 2.

Вместе с тем с 30 ноября до 20 декабря для машин закроют полосу Кудринского переулка в районе дома 31 по Новинскому бульвару. С 20 ноября до 20 декабря будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на Конюшковской улице в районе пересечения с Малым Конюшковским переулком.