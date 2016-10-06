Во время работ по программе «Моя улица» на участке Садового кольца от Смоленской площади до улицы Новослободской появилось около 130 новых парковочных мест. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

«На этом участке создано порядка 130 парковочных мест, и мы ожидаем, что в будущем по мере реконструкции следующих участков их число будет увеличиваться. Эта нормализация позволила значительно расширить тротуары. В тех местах, где у нас получилось достаточно широкое пространство, мы также организовали дополнительные дублеры», — рассказал замглавы Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

Он также отметил, что главным изменением, связанным с появлением новых парковок на Садовом, стала «унификация количества полос». Теперь на всем протяжении участка кольца число полос стало одинаковым — по пять в каждом направлении. Исключением являются мосты и тоннели, где изначально нет возможности обустроить больше трех полос.

Вместе с тем, по данным ЦОДД, появившиеся дублеры позволили не только создать места для парковки, но и улучшили ситуацию с трафиком: в ведомстве отмечают, что теперь машинам «удобнее попадать в общий поток из соседних дворов», а на магистрали «создается меньше так называемых конфликтных точек».

Во время работ по программе «Моя улица» в 2016 году благоустроили первый участок Садового кольца от Арбата до Долгоруковской улицы длиной 3,6 километра. С июня до середины сентября работы проводили на площади 25,8 гектара.