Сезон летней навигации на Москве-реке завершится 28 октября, тогда же стартует зимняя навигация. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В этот день два теплохода ледового класса показательно проплывут от гостиницы «Украина» до Новоспасского монастыря на Таганке и, сделав круг, вернутся обратно.

Зимой возить пассажиров будут десять теплоходов ледового класса. Предусмотрен один туристический маршрут: Лужники — Воробьевы горы — памятник Петру I — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной.

«Теплоходы ледового класса с укрепленным носом способны ходить по Москве-реке и колоть лед самостоятельно, если его толщина не превышает 20 сантиметров. Если река промерзнет глубже, теплоход будет сопровождать ледокол», — уточнили в департаменте национальной политики, межрегиональных отношений и туризма Москвы.

Сезон летний навигации в 2016 году открыли 22 апреля. Пассажиров перевозили около 150 теплоходов.