В Москве в субботу, 8 октября, ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения спортивного праздника московской полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 06:00 ограничат движение по Фрунзенской набережной на участке от улицы Хамовнический Вал до Лужнецкой набережной. С 12:00 нельзя будет проехать по Новолужнецкому проезду от центрального входа олимпийского комплекса «Лужники» до Фрунзенской набережной, по Лужнецкой набережной — от Новолужнецкого проезда до Фрунзенской набережной, по Фрунзенской набережной — от Хамовнического Вала до Крымского проезда.

Перекроют также 2-ю Фрунзенскую улицу от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной, 1-ю Фрунзенскую от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной, улицу Тимура Фрунзе от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной и Крымский проезд в сторону Фрунзенской набережной.

Ранее сообщалось о перекрытии Новолужнецкого проезда, Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных, а также участка от Фрунзенской набережной до Соймоновского проезда. Движение по улицам будет закрыто до окончания мероприятий.