1 июня 2017 года в России вступят в силу единые правила производства и установки комплексов фиксации нарушений на дорогах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующие ГОСТы разрабатывались на протяжении последних трех лет при содействии самих производителей камер, представителей ГИБДД и общественных экспертов. Теперь их утвердил Росстандарт.

В частности, в документах прописано, что для фиксации нарушений могут использоваться радиолокационные, лазерные, индуктивные, магнитные и пьезоэлектрические приспособления, способные отчетливо фиксировать транспортные средства, движущиеся на скорости от 20 до 250 километров в час. К установке планируется допускать только те камеры, которые могут четко сфотографировать номер машины нарушителя как минимум в 90 % случаев вне зависимости от времени суток и погоды. Комплексам с функцией отслеживания пути запретят измерять скорость на расстоянии ближе 50 метров до транспортного средства. Также некоторые нарушения нельзя будет фиксировать, если в кадре не видна разметка. Сами же записи должны будут храниться как минимум 30 дней.

Из документов исключили пункты, по которым предпочтение отдавалось бы камерам одного производителя. При этом компании уже предупредили, что в будущем стандарты придется обновлять, так как они уже готовят приборы с новыми функциями фотофиксации.

Помимо требований к самим устройствам и параметрам их работы, в ГОСТах также представлены правила выбора мест для установки камер. К ним относятся участки дорог с плохой видимостью, около школ, на перекрестках, а также в местах повышенной концентрации нарушителей ПДД и там, где произошло больше трех ДТП с пострадавшими за последний год. Ставить муляжи камер разрешается только в том случае, если на дороге отмечено снижение количества нарушений.

Участники рынка отмечают, что финальная версия ГОСТов устанавливает «четкие критерии оценки корректности приборов, чтобы у граждан не было сомнений в их объективности». В дальнейшем они смогут ссылаться на стандарты, чтобы обжаловать незаконные штрафы.

Сейчас в России уже установлено около 10 тысяч стационарных и передвижных дорожных камер. В соответствии с действующим законодательством ГОСТы носят лишь рекомендательный характер. Чтобы сделать их обязательными, правительство должно внести корректировки в техрегламент «О безопасности автомобильных дорог». В ГИБДД считают, что впоследствии это и произойдет.