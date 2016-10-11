Московский метрополитен подвел итоги открытого конкурса на размещение в подуличных переходах подземки вендинговых автоматов. Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Метро подвело конкурс на размещение вендинговых автоматов. В электронных торгах участвовали семь компаний, в результате стоимость одного метра сегодня составляет 33,5 тысячи рублей при начальной цене в 7 тысяч рублей», — рассказал Ликсутов, отметив, что победителем конкурса стала компания «Межотраслевое инвестиционное агентство». С ней будет заключен контракт на пять лет.

По словам Ликсутова, в конкурсную документацию были внесены несколько видов товаров, самыми востребованными из которых оказались безалкогольные напитки, бутилированная вода, кофе и цветы.

Ранее сообщалось, что в 39 переходах Московского метрополитена появятся торговые автоматы с напитками, цветами и сувенирами, расплачиваться в которых можно будет при помощи карты «Тройка». Отмечалось, что вендинговые автоматы подключат к электросетям метрополитена и организуют для них доступ к беспроводному интернету. При этом максимальная глубина автомата не будет превышать 1,3 метра, а площадь одной торговой точки будет варьироваться от 1,2 до 22 квадратных метров. Самые просторные торговые зоны оборудуют в переходах станций метро «Домодедовская», «Дубровка» и «Жулебино».