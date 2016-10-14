Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена закроют на вечер пятницы, 14 октября, и выходные, 15 и 16 октября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метро.

Место Вестибюль Время закрытия

Эскалаторный павильон на станции «Кожуховская» С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке). Вход и выход через южный вестибюль С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Эскалаторный павильон на станции «Пушкинская». Вход и выход по расположенному рядом лестничному маршу. С 02:00 воскресенья до открытия метро в понедельник

Частично закрыты вестибюли станций «Третьяковская», «Тимирязевская» и «Октябрьское Поле». С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Кроме того, до 30 октября закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (со стороны последнего вагона из центра). До 30 декабря закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года не работает станция «Фрунзенская», а до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра)