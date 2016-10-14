Вестибюли нескольких станций метро закроют на выходные
Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена закроют на вечер пятницы, 14 октября, и выходные, 15 и 16 октября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метро.
Место
Вестибюль
Время закрытия
Эскалаторный павильон на станции «Кожуховская»
С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник
Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке). Вход и выход через южный вестибюль
С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник
Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект»
С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник
Эскалаторный павильон на станции «Пушкинская». Вход и выход по расположенному рядом лестничному маршу.
С 02:00 воскресенья до открытия метро в понедельник
Частично закрыты вестибюли станций «Третьяковская», «Тимирязевская» и «Октябрьское Поле».
С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник
Кроме того, до 30 октября закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (со стороны последнего вагона из центра). До 30 декабря закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года не работает станция «Фрунзенская», а до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра)
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