На Московском центральном кольце появилась возможность оплаты проезда при помощи мобильного телефона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Гамида Булатова.

Система, позволяющая оплачивать проезд со смартфона, называется «Мобильный билет». Чтобы воспользоваться ею, необходимо поменять сим-карту мобильного телефона на платформе Android и Windows Phone на специальную карту с поддержкой технологии NFC. Пополнение средств приложения осуществляется автоматически — туда переводятся деньги со счета мобильного телефона.

«Для оплаты проезда достаточно поднести к считывающему устройству на турникете МЦК свой мобильный телефон, в который установлена специальная сим-карта, поддерживающая сервис „Мобильный билет“. Стоимость проезда для пассажира, использующего „Мобильный билет“ с технологией NFC, аналогична стоимости проезда по билету „Электронный кошелек“ транспортной карты „Тройка“», — рассказал Булатов.

Как и в случае со всеми остальными билетами, оплаченный при помощи телефона проезд дает право на бесплатную пересадку на метро в течение 90 минут.