Представители Международного независимого эколого-политологического университета выступили с предложением об использовании дирижаблей для контроля и перевозки коммунальных отходов. Об этом сообщил заведующий кафедрой экологии университета Юрий Михайлов, передает информагентство «Москва».

«Дирижабли можно использовать для транспортировки и контроля за транспортировкой. Дирижабли экологически чистые, мощные по устойчивости, легкотранспортируемые, не требуют взлетно-посадочных полос, они могут висеть и наблюдать за движением транспорта по конкретным маршрутам, любые отклонения фиксируются, передаются оператору. Они также обладают высокой грузоподъемностью», — заявил Михайлов.

Он также отметил, что в настоящее время уже производятся беспилотные дирижабли, которые также можно применять при работе с опасными отходами. Эти аппараты могут контролировать движение автомобилей, перевозящих отходы, и сообщать об отклонении от маршрутов в целях недопущения появления незаконных свалок.

Ранее во Всероссийском обществе охраны природы сообщили, что неудовлетворительная проработка подзаконных актов для нового законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами может привести к «мусорному коллапсу». Это, по данным ведомства, связано с тем, что большое количество несанкционированных свалок придется убирать за счет муниципалитетов, не располагающих достаточным количеством средств.