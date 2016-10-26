В Москве в период с 27 октября по 27 ноября будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщается на официальном сайте столичного правительства.

Так, движение по одной полосе в каждом направлении Большого Москворецкого моста и одной полосе Москворецкой улицы ограничат 27 октября с 14:00 до 19:00, 1 и 2 ноября с 15:00 до 20:00, а также 5 и 7 ноября с 07:00 до 13:00. Кроме того, 7 ноября с 07:00 до 13:00 перекроют улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади, а с 08:00 до 14:00 будет ограничено движение по одной полосе улицы Охотный Ряд — от Манежной площади до площади Революции.

Вместе с тем в связи с прокладкой инженерных коммуникаций с 29 октября по 27 ноября круглосуточно ограничат движение по одной полосе участка улицы Летчика Спирина в районе дома 10, корпус 3 по Челобитьевскому шоссе. Также из-за публичного мероприятия в Московском доме молодежи 29 октября с 18:00 до 20:00 перекроют дублер Комсомольского проспекта в районе дома 28.

Помимо этого, в связи с высадкой липовой аллеи с 22:00 29 октября до 22:00 4 ноября движение транспорта частично ограничат на Тверской улице. В ночное время планируется закрывать до двух полос в каждую сторону, а в дневное — по одной полосе. Полностью перекрывать улицу не будут.

С 22:00 30 октября до 06:00 1 ноября на улице ограничат движение транспорта по двум полосам в каждую сторону. В другие дни по ночам, с 22:00 до 06:00, планируется закрывать по две полосы в каждую сторону. Ограничения будут действовать четыре ночи — с 29 на 30 октября, с 1 на 2 ноября, с 2 на 3 ноября и с 3 на 4 ноября. Днем, с 06:00 до 22:00, планируется закрывать по одной крайней полосе в каждом направлении. Такой график будет действовать пять дней: в воскресенье, 30 октября, во вторник, 1 ноября, а также 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, в рабочее время автомобилисты и общественный транспорт смогут проезжать по Тверской, не меняя маршрута.