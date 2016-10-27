Утром в четверг, 27 октября, в аэропортах Москвы отменили свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствует онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11:20 по московскому времени, во Внукове отменили один рейс, а в Домодедове и в Шереметьеве — по 11. Также в аэропортах сообщили о задержке еще пяти, семи и шести вылетов соответственно.

Предполагается, что изменения в расписании аэропортов связаны с тем, что в Москве выпал снег. По данным Росгидромета, снегопад продолжится в течение суток. Синоптики ожидают колебания температуры от минус 2 до плюс 3 градусов, что приведет к гололедице на дорогах. «Яндекс» оценивает пробки в городе в шесть баллов.