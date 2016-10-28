Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена закроют на вечер пятницы, 28 октября, и выходные, 29 и 30 октября, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе метро.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тульская» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через станцию «Каховская». С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 22:00 пятницы до открытия метро в понедельник

Западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через восточный вестибюль. С 01:00 субботы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Сходненская» (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль. С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке). Вход и выход — через южный вестибюль. С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Эскалаторный павильон на станции «Кожуховская». Вход и выход — по лестничным маршам. С 02:00 субботы до открытия метро в понедельник

Также с 22:00 пятницы, 29 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 31 октября, для пассажиров будут закрыты вестибюли станций «Савёловская», «Третьяковская», «Тимирязевская», «Сокол» (западный вестибюль) и «Октябрьское поле» (северный вестибюль).

29 октября также закроют до 30 сентября 2017 года северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (выход к ТРЦ «Гагаринский»).

Кроме того, до 30 октября закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (со стороны последнего вагона из центра). До 30 декабря закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года не работает станция «Фрунзенская», а до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра).