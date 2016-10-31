В пригородных электричках Москвы заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщает M24.ru.

Пока беспроводной интернет запущен на три месяца в тестовом режиме. Он работает на пяти направлениях московского транспортного узла и на экспрессном маршруте Москва — Калуга.

Речь идет о пригородных маршрутах на Белорусском и Савёловском направлениях (ЭД4М-0461), Рижском и Курском направлениях (ЭД4М-0471), пригородных маршрутах Киевского направления (ЭД4М-0487) и на маршруте Москва — Калуга — Москва (ЭД4М-0451). В ближайшее время к ним хотят добавить экспресс Москва — Рязань — Москва.

После теста будет решаться вопрос о расширении зоны беспроводного интернета в других поездах.