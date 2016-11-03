На Сокольнической линии Московского метрополитена запустят тематический поезд «Великие полководцы». Запуск поезда состоится 7 ноября в годовщину исторического парада на Красной площади в 1941 году. Об этом рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

«Запуск этого именного состава является совместным проектом Российского военно-исторического общества, Киностудии имени Горького и Московского метрополитена», — говорится в сообщении.

Изображения в вагонах поезда будут посвящены полководцам Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Михаилу Кутузову, Александру Суворову, Михаилу Скобелеву, Алексею Ермолову, Павлу Нахимову и Федору Ушакову. Кроме жизнеописаний названных военачальников, пассажиры смогут посмотреть кадры из фильмов об этих людях, поскольку тематический поезд создан в рамках Года российского кино.