Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» закроют в воскресенье, 13 ноября, для проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки.

«В ближайшее воскресенье, 13 ноября 2016 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Сокольнической линии от станции „Комсомольская“ до станции „Парк культуры“. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути», — сообщили в пресс-службе.

В течение дня поезда по Сокольнической линии будут ходить только на участках от «Бульвара Рокоссовского» до «Комсомольской» и от «Парка культуры» до «Саларьево». Таким образом, станции «Парк культуры» и «Комсомольская» будут временно работать как конечные с пересадками на Кольцевую линию.

На время закрытия центрального участка красной ветки пассажиров просят искать другие пути или пользоваться наземным городским транспортом. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 14 ноября, в 05:30 утра.