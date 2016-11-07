Авиакомпания S7 Airlines с 29 апреля 2017 года откроет прямые регулярные рейсы из Москвы на греческий остров Кос. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«S7 Airlines в летнем расписании 2017 года откроет прямые регулярные рейсы из Москвы на греческий остров Кос. Авиабилеты уже в продаже. Полеты будут выполняться с 29 апреля 2017 года с периодичностью два раза в неделю», —рассказали представители компании, добавив, что с 29 мая частота полетов увеличится до трех раз в неделю, так как в расписании появятся рейсы по понедельникам.

Уточняется, что вылет будет осуществляться из аэропорта Домодедово в 12:00, прибытие на Кос — в 16:05 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в 17:00 и возвращаться в Москву в 20:55. Полеты будут проходить на Airbus A320.