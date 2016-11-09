Авиакомпания «Аэрофлот» предупредила об отмене 48 и задержке 28 рейсов в Шереметьеве 10 и 11 ноября из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево 10 и 11 ноября будет задержано 28 и отменено 48 рейсов», — говорится в сообщении. Вместе с тем отмены и задержки ожидаются как в отправлении, так и в прибытии рейсов.

Кроме того, в «Аэрофлоте» отметили, что в настоящее время проводится оперативное оповещение пассажиров через call-центр. При этом прибывшие на регистрацию пассажиры будут перевезены на последующих рейсах.

